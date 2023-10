« La triste réalité est qu’il n’y a pas beaucoup d’avancées de paix dans le monde en 2023 », constate le directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Dan Smith, auprès de l’AFP. Choisir le futur ou la future prix Nobel de la paix, qui sera décerné ce vendredi midi, ne sera donc pas chose aisée, d’autant qu’il y a 351 candidats et candidates sur les rangs !

Le comité Nobel, déprimé, pourrait choisir de ne pas l’attribuer, comme cela a été le cas pour la dernière fois en 1972, mais ce ne serait vraiment pas un signal d’espérance. Afin de filer un coup de main au comité, 20 Minutes a établi une liste de favoris, déterminés de manière tout à fait subjective et un peu au doigt mouillé, surtout que la liste des candidats est tenue secrète.

Le plus solidaire

Plus de 20.000 personnes mortes en Méditerranée centrale depuis 2014, 11 enfants disparaissent chaque semaine… Les chiffres de la traversée pour rallier l’Europe depuis l’Afrique sont effroyables. Et c’est pour les limiter et lutter contre leur banalisation que l’association SOS Méditerranée sillonne la mer avec son navire l’Ocean Viking. Ce travail humanitaire de fourmi en fait donc une candidate crédible à l’obtention du Nobel, surtout qu’elle doit en plus faire face aux obstructions de certains gouvernements, notamment italien qui avait placé l’Ocean Viking en détention en juillet dernier. Mieux, elle a reçu une bénédiction divine puisque le pape a affirmé à Marseille fin septembre que « les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu’elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation. » Enfin, le comité Nobel a récemment (2022, 2020, 2017…) tendance a primé assos et ONG, donc cette récompense serait dans la droite ligne de cette politique. Elle mettrait en tout cas les deux Ricos - Ciotti et Zemmour - en PLS.

Le plus cinématographique

Et pourquoi ne pas primer Justine Triet pour sa défense de la culture et sa promotion de la femme ? Evidemment ça paraît improbable mais elle a des arguments à faire valoir. Femme réalisatrice dans un métier particulièrement masculin, elle permet enfin au public de voir des films de femmes racontés par des femmes, mettant à mal l’hégémonie culturelle masculine. Et ce qui ne gâche rien, c’est que c’est toujours fait avec brio, comme dans Victoria ou plus récemment dans Anatomie d’une chute qui a remporté la Palme d’or à Cannes et engrangé plus d’un million d’entrées en France. Excusez du peu. Et Justine Triet n’a pas peur d’exposer ses idées, comme lors de son discours de réception de son prix à Cannes, recevant ensuite des tombereaux d’insultes et des critiques acerbes du gouvernement, à tel point qu’Elisabeth Borne refuse toujours de voir Anatomie d’une chute. Pour preuve que son nom est sur les rangs, il se murmure au ministère de la Culture qu’un communiqué de désapprobation aigre est déjà prêt en cas de récompense.

Le plus déprimant

L’humanité a « ouvert les portes de l’enfer ». Ça ressemble à un teaser de film catastrophe avec Nicolas Cage et pourtant c’est juste l’une des nombreuses déclarations apocalyptiques du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. On fonce droit dans le mur climatique, mais le Portugais ne relâche pas ses efforts malgré l’inaction voire les reculades des gouvernants de la planète. Et rien que pour ça, il mérite son prix Nobel. Mais si le comité Nobel veut rajeunir son audience, il pourrait également primer Greta Thunberg pour son dévouement à sauver une planète que la génération du comité a patiemment détruite et aussi la récompenser pour son bac qu’elle a eu en juin dernier.

Un bon mégaphone pour réveiller ceux qui feignent de ne pas voir la crise climatique. - Christine Olsson/AP/SIPA

Le plus révoltant

Narges Mohammadi, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant cette Iranienne de 51 ans a eu une vie incroyable. Militante infatigable des droits humains, elle a plus connu la prison que n’importe quel dealer de cités. Elle doit encore purger une dizaine d’années dans les geôles de la sinistre République islamique d’Iran. La récompenser serait aussi saluer toutes les Iraniennes qui défient depuis plus d’un an les autorités de Téhéran pour défendre leurs libertés au péril de leurs vies. Narges Mohammadi qui a déjà reçu en janvier dernier le prix Olof-Palme pour les droits de l’homme et a les faveurs d’Henrik Urdal, le directeur de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo. Il ne manque plus que le Nobel à celle qui déclarait dans une interview à RFI : « Pour ses idéaux et ses objectifs, l’être humain est capable d’accepter toute souffrance et malgré elle susciter, expérimenter et diffuser de l’espoir et de la passion pour donner du sens et de l’éclat à sa vie. »

Le plus politique

Alors évidemment, c’est très franco-français mais les efforts d’Olivier Faure pour unir la gauche ne méritent-ils pas d’être salués ? Rappelons-nous que c’est en partie lui qui a réussi au printemps 2022 l’exploit de ranger sous une bannière unique le PCF, LFI, EELV et le PS, une performance jamais réalisée depuis la gauche plurielle du siècle dernier. Et il a tout fait pour maintenir la Nupes en vie malgré Fabien Roussel, qui en est sans en être, LFI, qui aime bien la collégialité mais seulement si elle est d’accord avec Mélenchon, et EELV dont la stratégie est aussi lisible que du cunéiforme. En revanche, autant il est bon en relations extérieures, autant en intérieur, c’est plus compliqué avec un PS au bord de la guerre civile depuis la rébellion portée par Nicolas Mayer-Rossignol. Bref c’est pas gagné pour Olivier.

Le plus impossible

Evgueni Prigojine. Pas tant pour les multiples exactions dont se sont rendus coupables ses mercenaires Wagner à travers le monde mais surtout parce qu’il est mort. Depuis 1974, le comité Nobel ne décerne plus de prix posthume. Dommage pour toi Evgueni.