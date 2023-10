C’est bien connu, tout vient à point à qui sait attendre. Même la fin des travaux de la légendaire basilique de la Sagrada Familia, rendue célèbre justement pour son côté inachevé (et aussi parce qu’elle n’est pas trop dégueu architecturalement, on ne va pas se mentir). Après une attente de plus de 140 ans, cinq tours centrales sont enfin terminées, rapporte CNN. La tour de Mathieu a été bouclée ce lundi. Plus qu’une tour centrale, dont la fin est prévue pour 2026, et le monument, commencée en 1882, sera achevée - oui on sait, ça fait un choc.

Pour rappel et pour briller en société dans les dîners mondains, l’architecte Gaudi avait décidé de construire 18 immenses tours, dont six particulièrement mastoques, représentant chacune une figure biblique parmi le All-Star de la Bible : les 12 apôtres, les quatre évangélistes, la Vierge Marie et Jésus. À sa mort en 1926, seulement 10 à 15 % du projet avait été construit. Une construction encore ralentie par la guerre civile espagnole dans les années 1930.

Mais en attendant 2026 et la finition totale, les quatre tours évangéliques sont donc terminées. Ce qui vaut bien une inauguration, qui aura lieu le 12 novembre, avec même les quatre tours illuminés.