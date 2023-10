Le parti populiste qui compte mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine et qui critique l’UE et l’Otan est arrivé en tête des élections législatives en Slovaquie, selon les résultats publiés ce dimanche. Le parti Smer-SD, dirigé par l’ancien Premier ministre Robert Fico a obtenu 23 % des voix lors du scrutin de samedi devant le parti centriste Slovaquie Progressiste qui a recueilli 18 % des voix. « La Slovaquie et ses habitants ont des problèmes plus importants que (les relations avec) l’Ukraine », a déclaré Robert Fico aux journalistes ce dimanche. Il a ajouté que l’Ukraine constituait « une énorme tragédie pour tous » et a appelé à des pourparlers de paix, car « de nouvelles tueries n’aideront personne ».

Robert Fico a aussi déclaré qu’il s’attendait à ce que la présidente Zuzana Caputova, sa rivale politique, le charge de former le gouvernement. Zuzana Caputova, ancienne députée de la Slovaquie progressiste, a déclaré en début de semaine que « certains pensent que la paix peut être obtenue en cessant toute aide à l’Ukraine, et c’est là que je ne suis pas d’accord ». Selon les analystes, un gouvernement Fico pourrait radicalement changer la politique étrangère de la Slovaquie pour ressembler à celle du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Robert Fico, 59 ans, a juré que la Slovaquie n’enverrait pas « une seule balle de munition » à l’Ukraine et a appelé à de meilleures relations avec la Russie.

En recherche d’alliés

Toutefois, Robert Fico a déclaré que l’orientation de la politique étrangère de la Slovaquie ne changerait pas, car « nous sommes naturellement membres de l’UE ». « Cela ne signifie évidemment pas que je ne peux pas critiquer les choses qui me déplaisent au sein de l’UE », a-t-il précisé. Cependant, de nombreux Slovaques sont moins préoccupés par la politique étrangère, dans l’espoir que le nouveau gouvernement se concentrera sur l’économie et se disputera moins que le précédent.

Le Smer a remporté 42 sièges sur les 150 que compte le Parlement et a donc besoin de partenaires de coalition pour obtenir la majorité. Hlas-SD, qui a émergé en 2020 d’une scission d’avec le Smer, est un partenaire potentiel avec 27 sièges. Son président, Peter Pellegrini, a occupé le poste du Premier ministre en 2018 après la démission de Robert Fico, au milieu de grandes manifestations après le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée, Martina Kusnirova. Jan Kuciak avait découvert des liens entre la mafia italienne et le gouvernement de Robert Fico, dans son dernier article, publié à titre posthume.

Campagne populiste

Les deux partis pourraient faire équipe avec le parti nationaliste slovaque (SNS), qui a remporté 10 sièges, pour obtenir une majorité parlementaire de 79 sièges. Robert Fico a déjà gouverné à deux reprises avec le SNS, qui est comme lui opposé à l’aide militaire à l’Ukraine. La Slovaquie compte parmi les principaux donateurs européens à l’Ukraine, compte tenu de la taille de son économie.

La Slovaquie est devenue un pays indépendant en 1993, à la suite d’une séparation pacifique d’avec la République tchèque, quand la Tchécoslovaquie s’est débarrassée du régime communiste totalitaire en 1989. La campagne de Robert Fico a été marquée profondément par une rhétorique à l’encontre de la communauté LGBTQ+ et des migrants, ce qui a suscité l’inquiétude des organisations non gouvernementales.