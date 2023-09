Amsterdam va participer avec d’autres villes néerlandaises à une expérimentation de vente de cannabis produit légalement aux Pays-Bas, pays célèbre pour sa tolérance à l’égard des drogues douces, a décidé le gouvernement.

Si la consommation et la vente de haschich, d’herbe et de leurs dérivés est tolérée, le reste de la chaîne d’approvisionnement est illégal et les stupéfiants vendus entrent généralement dans le pays par contrebande, notamment grâce à différentes mafias.

Avec l’intégration d’Amsterdam, l’expérimentation implique désormais onze communes et vise à définir si la production, la distribution et la vente réglementées de cannabis sont possibles. Elle doit également permettre de contrôler la qualité des stupéfiants et d’analyser l’impact d’une telle démarche sur la criminalité, la sécurité et la santé publique.

L’expérimentation doit commencer en décembre à Bréda et à Tilbourg, deux villes du sud du pays.

Un démarrage retardé et progressif

Dans une décision publiée vendredi, le gouvernement néerlandais démissionnaire a indiqué que le district Est d’Amsterdam avait été choisi pour participer à l’expérience, qui démarrera dans la capitale ultérieurement, au plus tôt à la fin du premier trimestre 2024, aux côtés de huit autres communes.

L’expérience a été autorisée en 2019 et la plupart des producteurs légaux désignés en 2020, mais son lancement, initialement prévu pour 2022, a été plusieurs fois reporté.

« Le point de départ pour l’ajout d’une onzième commune a été : que cela n’entraîne pas de retards », a expliqué le gouvernement, qui a également indiqué qu’un « démarrage progressif ne signifie pas que l’expérience se terminera également à des moments différents ».

Dans un premier temps les coffe-shops participants pourront proposer à la fois des produits cultivés légalement et des produits « tolérés ». La durée de l’expérimentation sera d’au moins quatre ans.