Dans le sud du Bénin, près de la frontière avec le Nigeria, le bilan de la catastrophe est très lourd. Au moins 34 personnes ont été tuées samedi dans l’incendie d’un dépôt de carburant de contrebande, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou.

« Ce matin un incendie grave est survenu dans la ville de Seme Podji. Nous avons malheureusement enregistré 34 morts dont deux bébés », a-t-il déclaré, précisant que « la cause de l’incendie c’est le carburant de la contrebande ». Les corps ont été retrouvés calcinés sur les lieux, a indiqué le ministre. Vingt personnes ont en outre été blessées, certaines grièvement, et admises à l’hôpital, a-t-il précisé. Les circonstances exactes de l’incendie n’étaient pas claires à ce stade.

Un habitant « encore sous le choc »

« Je suis encore sous le choc. Nous avons entendu des gens crier à l’aide. Mais l’intensité des flammes était trop forte pour que les gens essaient de s’approcher », a déclaré Innocent Sidokpohou, un charpentier local. « J’ai pris de l’essence pour ma moto pour aller faire mes courses. Je suis parti et à peine cinq mètres plus loin, j’ai entendu une explosion. Quand je me suis retourné, il n’y avait plus que de la fumée noire », a-t-il raconté.

« J’habite non loin de la tragédie », a dit pour sa part Semevo Nounagnon, un habitant à vélo. « Je ne peux pas vraiment vous donner la cause de l’incendie, mais il y a un grand dépôt d’essence ici et les voitures, les tricycles et les motos y viennent du matin au soir ».

Fin des subventions sur le carburant au Nigeria

Pendant des décennies, le carburant maintenu à des prix artificiellement bas grâce aux subventions gouvernementales au Nigeria était transporté illégalement par la route vers les pays voisins, en particulier le Bénin, où il était revendu au marché noir par une multitude de vendeurs informels.

Lorsque Bola Ahmed Tinubu, le nouveau président du Nigeria, producteur majeur de pétrole et de gaz, est arrivé au pouvoir en mai, il a mis fin aux subventions sur le carburant, entraînant une flambée immédiate des prix. Il voyait en ces subventions un gouffre financier insoutenable, et avait dénoncé notamment l’immense trafic de contrebande de l’essence subventionnée vers les pays voisins. La fin du carburant subventionné au Nigeria a immédiatement eu un impact sur les prix du carburant au marché noir vendu au Bénin et dans les autres pays voisins.