Un glissement de terrain en Suède a provoqué l’effondrement d’une portion d’autoroute près de Göteborg samedi vers deux heures du matin, renversant des véhicules et faisant trois blessés légers, ont indiqué les secours et la police. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur un éventuel lien avec un chantier de construction voisin.

Le glissement de terrain « a touché une dizaine de véhicules, une zone forestière et une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide », a indiqué Daniel Lyckelid, un responsable des services d’urgence de la région de Göteborg dans un communiqué. La zone la plus touchée recouvre une surface de 100 mètres par 150 mètres mais au total, le glissement de terrain s’étend sur une aire d’environ 700 mètres par 200 mètres, ont précisé les secours.

D’autres glissements de terrain à craindre

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour « des blessures légères » suite à l’effondrement, qui s’est produit à Stenungsund, à 50 km au nord de Göteborg, a dit de son côté un porte-parole de la police, August Brandt. Les images des médias locaux montrent une large brèche courant sur plus d’une centaine de mètres, avec plusieurs camions endommagés et inclinés tandis qu’un bus s’est enfoncé dans un trou.

D’importantes fissures lézardent le parking d’une station-service et le toit du restaurant rapide Burger King voisin s’est en partie effondré. Une zone boisée s’est, elle, fortement affaissée. « Plusieurs personnes ont été aidées à sortir de leurs véhicules dans la zone du glissement de terrain avec l’aide des pompiers et des hélicoptères », ajoutent les services d’urgence. Le chauffeur d’un camion stationné sur le parking de la zone, Uladzislau Miklash, a raconté à radio P4 Väst qu’il s’était réveillé lorsque son camion a commencé à glisser. « Mon véhicule a commencé à bouger et je n’ai pas compris ce qui se passait », a-t-il dit.

Une enquête préliminaire pour « destruction publique aggravée », a été ouverte et les enquêteurs vont interroger le personnel d’un chantier de construction voisin où des explosions ont eu lieu, a annoncé la police dans un communiqué. « Il n’est pas certain qu’il y ait un lien entre le dynamitage, les travaux sur le site et l’effondrement », ajoute la police. Le risque d’autres glissements de terrain ne peut être exclu à ce stade, selon les secours. L’administration nationale suédoise des transports prévoit une fermeture de plusieurs semaines de cette portion de l’autoroute E6.