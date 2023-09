Les combats vont cesser au Nagorny Karabakh, attaqué par l’Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu a été ordonné et les séparatistes arméniens vont déposer les armes mercredi à 11 heures (heure française). Cet arrêt des hostilités a été décidé après une médiation des forces russes de maintien de la paix et au moins 32 morts et plus de 200 blessés. Dès jeudi, les séparatistes arméniens vont négocier une réintégration à l’Azerbaïdjan.

« Un accord a été conclu sur le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l’Arménie (…) et sur la dissolution et le désarmement complet des formations armées de l’Armée de défense du Nagorny Karabakh », a indiqué la présidence séparatiste, annonçant en outre de premiers pourparlers concernant « la réintégration » du territoire à l’Azerbaïdjan jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh.

Les séparatistes « déposent les armes »

Selon les séparatistes et Bakou, cet accord a été trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix, déployées sur place depuis fin 2020 et la fin d’une guerre de six semaines remportée par l’Azerbaïdjan.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a confirmé, dans la foulée des séparatistes, que les forces du Karabakh seraient désarmées et qu’une trêve entrait en vigueur mercredi. « Les unités militaires de l’Arménie dans le district du Karabakh en Azerbaïdjan et les groupes armés illégaux arméniens déposent les armes, quittent leurs positions et leurs postes et sont entièrement désarmés », a indiqué le ministère, citant les conditions de l’accord.

L'Arménie « prend note » de cette décision

L'Arménie « n'a pas participé » à la rédaction de l'accord de cessez-le-feu, tout juste annoncé pour mettre fin aux hostilités dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh, a déclaré mercredi son Premier ministre Nikol Pachinian.

« Nous avons pris note de la décision des autorités du Karabakh de cesser les hostilités et de déposer les armes », a-t-il affirmé lors d'une adresse à la nation à la télévision, au lendemain du déclenchement d'une offensive de l'Azerbaïdjan. Il a ajouté que l'Arménie n'avait plus d'unités militaires dans la région depuis août 2021.

Un conflit qui remonte aux années 1980

Selon le ministère, les forces armées arméniennes devront quitter le Nagorny-Karabakh et les forces séparatistes « sont dissoutes », tandis que « toutes les armes et les équipements lourds » doivent être rendus. La présidence azerbaïdjanaise a, elle, confirmé la tenue des négociations jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh.

Bakou a lancé mardi une opération militaire d’envergure pour reprendre cette région qui échappait à son contrôle depuis plus de trente ans et la proclamation d’indépendance, à la dissolution de l’URSS, de séparatistes soutenus par l’Arménie. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent le Nagorny-Karabakh depuis la fin des années 1980, provoquant deux guerres dont la dernière, en 2020, a vu la défaite des forces arméniennes et des gains territoriaux importants pour l’Azerbaïdjan.