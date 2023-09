Joe Biden a appelé le monde à s’unir contre les crises qui menacent la planète, de la guerre en Ukraine aux catastrophes climatiques en passant par la violence et la famine en Haïti. Mais c’est un président américain esseulé qui s’est exprimé en ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, mardi : aucun autre dirigeant des cinq membres permanents du Conseil de sécurité n’a fait le déplacement cette année. Ce n’est pas une surprise pour Vladimir Poutine et Xi Jinping mais Emmanuel Macron – occupé par la visite de Charles III – et Rishi Sunak se sont fait excuser pour des problèmes d’emploi du temps, tout juste après le G20 de New Delhi. Voici ce qu’il faut retenir du discours de Joe Biden.

Tune in as I deliver remarks before the 78th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/sKfXyy8nFT — President Biden (@POTUS) September 19, 2023



Guerre en Ukraine : Biden fustige « l’agression » russe

Le monde doit « se dresser aujourd’hui contre l’agression délibérée » de l’Ukraine par la Russie « afin de décourager toute agression future » du même type, a lancé Joe Biden mardi à la tribune, un avertissement à peine voilé à la Chine sur Taïwan. « Les Etats-Unis, avec leurs alliés et partenaires, continueront à soutenir le courageux peuple ukrainien pendant qu’il défend sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa liberté », a-t-il continué, sous les applaudissements de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à New York et qui devrait s’exprimer plus tard mardi.

Crise climatique : L’urgence de réduire « notre dépendance à l’énergie fossile »

Canicules tardives en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, sécheresse record dans la corne de l’Afrique, inondations mortelles en Libye… La planète est « en crise », a dit Joe Biden, insistant sur la nécessité de réduire « notre dépendance à l’énergie fossile »

Chine : Biden ne veut pas que « la rivalité dégénère en conflit »

Le président américain a répété qu’il « cherchait à gérer la rivalité » avec la Chine « de manière responsable afin qu’elle ne dégénère pas en conflit ». Il a assuré qu’il était « prêt à travailler avec la Chine » en particulier pour lutter contre la crise climatique, et ce, au moment où les contacts à haut niveau entre les deux grandes puissances se sont multipliés.

Haïti : Biden favorable à l’envoi d’une force internationale

Le locataire de la Maison Blanche a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à « autoriser maintenant » l’envoi en Haïti d’une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs car « le peuple d’Haïti ne peut pas attendre plus longtemps ».