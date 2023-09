Il était porté disparu depuis que son pilote s’est éjecté dimanche après-midi. Mais l’avion de combat furtif F-35, recherché avec frénésie par l’armée américaine, a été retrouvé lundi après-midi. Ses débris du moins. Les militaires, « en coordination étroite avec les autorités locales, ont découvert un champ de débris dans le comté de Williamsburg », en Caroline du Sud, a expliqué sur X (ex-Twitter) la base militaire Joint Base Charleston.

La découverte de cet appareil militaire de pointe - quelque 80 millions de dollars pièce - met fin aux recherches tous azimuts menées par les autorités américaines depuis dimanche après-midi. Elles avaient appelé les habitants de la région à les aider à localiser la précieuse épave, provoquant nombre de moqueries sur Internet.

« Comment diable perd-on un F-35 ? »

Si son pilote a pu s’éjecter « en toute sécurité », on ne sait toujours pas pourquoi il a eu recours à cette option extrême, normalement synonyme de danger imminent. Et l’onéreux F-35B Lightning II, fleuron de l’aéronavale américaine, est resté introuvable pendant une journée entière. L’appel de l’armée américaine, dans l’espoir d’obtenir de l’aide de la population, a suscité une myriade de réactions.

« On savait que le F-35 était furtif, mais ceci est ridicule », a lancé sur X une élue républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace. « Comment diable perd-on un F-35 ? Comment est-il possible qu’il n’y ait pas de dispositif de suivi et qu’on demande à la population… imaginez quoi ? De trouver un avion et de le remettre » aux autorités ? a-t-elle ajouté.

Transpondeur hors service

L’un des porte-paroles de la base de Charleston a expliqué au Washington Post que l’appareil avait bien un transpondeur - un récepteur émetteur permettant de le localiser - mais qu’il ne fonctionnait pas « pour une raison que nous n’avons pas encore déterminée ». « C’est pourquoi nous avons lancé un appel public à l’aide », a poursuivi ce porte-parole, Jeremy Huggins.

Les autorités se sont pour le moment bornées à répéter qu’une enquête était en cours sur l'« incident ». Les débris ont été découverts « à deux heures au nord-est de la Joint Base Charleston », ont-elles précisé dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas fournir de détails supplémentaires, afin de préserver l’intégrité du processus d’enquête », a déclaré la base.

Avis de recherche et Zelensky tout sourire

Moqueurs, des internautes ont partagé de faux avis de recherche photoshopés sur des arbres : « F-35 porté disparu. Récompense de 500 dollars ». Et parce que les Etats-Unis ont fourni des milliards de dollars en aide militaire à Kiev, beaucoup ont publié une photo - également manipulée - du président ukrainien Volodymyr Zelensky tout sourire, posant devant un avion de combat. « Les gars, vous avez cherché du côté de l’Ukraine ? », a fait mine de demander un internaute.

Le président Zelensky réclame avec insistance à l’Occident des avions de combat pour lutter contre l’invasion russe. Des opposants au président démocrate Joe Biden en ont aussi profité pour accabler son gouvernement.

Le mode « zombie » de l’avion

« Il n’y a que sous l’administration Biden que l’armée américaine peut perdre un F-35 à 80 millions de dollars dans les airs », a grincé le commentateur conservateur Benny Johnson dans un post sur X.

Une théorie populaire sur les réseaux sociaux a été que l’avion serait passé en mode « zombie », à savoir qu’il a volé en pilotage automatique. En 1989, un MIG-23 soviétique parti de Pologne s’était écrasé près de Courtrai, en Belgique, après avoir parcouru plus de 900 km sans pilote - le sien s’était aussi éjecté de l’appareil.