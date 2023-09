La mort a changé de camp. Un an jour pour jour après la mort de Masha Amini, une Kurde iranienne de 22 ans violemment interpellée par la police des mœurs, un membre des forces de sécurité a été tué dans une fusillade, annonce un média d’Etat iranien. « Deux individus à bord d’une moto ont tiré sur des membres des Bassidji », un service de sécurité lié aux Gardiens de la Révolution, qui étaient stationnés sur « une place de la ville de Nurabad », a indiqué un responsable de la province de Fars à l’agence Irna.

Un membre de ce service a été tué et trois autres ont été blessés et hospitalisés, selon cette source. « Les assaillants ont pris la fuite », a ajouté Irna, sans fournir d’indications sur les motifs de la fusillade. Celle-ci est intervenue alors que les forces de sécurité avaient été déployées en force samedi, le jour de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, décédée en garde à vue après son arrestation par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran.

Par ailleurs, les Gardiens de la Révolution ont annoncé l’arrestation d’un homme détenant la nationalité iranienne ainsi qu’une autre non précisée, pour « avoir tenté d’organiser des émeutes et des actes de vandalisme » à Karaj, une ville proche de Téhéran. Samedi, les médias officiels avaient signalé l’arrestation de plusieurs groupes, notamment au Kurdistan et dans le sud, soupçonnés de « planifier de créer le chaos » et de servir des « médias hostiles ».