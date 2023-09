C’est le message que le ministère de l’Intérieur français n’avait pas envie de recevoir, en pleine Coupe du monde de rugby et à quelques mois des Jeux olympiques. Dans le dernier numéro de son magazine Sada al-Malahim, la branche d’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) menace de frapper « un ministère » à Paris et « une ambassade suédoise », indique Le Figaro. Les autorités françaises auraient authentifié l’origine de ce document, précise le quotidien. AQPA, aussi appelée Ansar al-Charia, est principalement implantée au Yemen.

Dans ce magazine figure notamment l’image d’un homme cagoulé et portant un fusil devant des policiers français en pleurs, sur un autre plan. « Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte, jusqu’à ce qu’ils entendent des nouvelles comme "L’ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente" ou "Une attaque armée contre un ministère à Paris" », menace l’article. Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore réagi à cette menace.

Au mois de mai, Gérald Darmanin s’inquiétait d’une « reprise » en Europe du danger du « terrorisme islamiste ». La revue vise en particulier la Suède, en faisant référence aux autodafés de Corans. « Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l’Islam et les musulmans parmi les pays de l’Union européenne », accuse la filiale d’Al-Qaida, qui cite aussi la France et le Danemark. « Pensez-vous que la Suède et ses alliés sont à l’abri de la punition de Dieu ? Pensent-ils que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux, ou ne toucheront pas leurs intérêts et leurs ambassades ? », grondent les islamistes.