Voulait-il avoir son moment de gloire dans la prochaine saison de The Crown ? La police londonienne a indiqué avoir arrêté un homme âgé de 25 ans, qui était en train de s’introduire dans les écuries royales sur le site du palais de Buckingham. A 1h25, dans la nuit de vendredi à samedi, « des agents au palais de Buckingham sont intervenus auprès d’un individu qui escaladait le mur pour entrer dans les écuries royales », a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.

L’individu a été arrêté pour « intrusion sur un site protégé » et placé en garde à vue dans un commissariat de Londres où il se trouve toujours. Mais l’homme n’est à « aucun moment entré dans le palais de Buckingham ou les jardins du palais », a précisé la police.

Des intrusions marquantes

Malgré la sécurité renforcée autour du site, les tentatives d’intrusion au palais de Buckingham, résidence royale au cœur de Londres, comme au château de Windsor, ne sont pas exceptionnelles. La plus spectaculaire remonte à 1982, à Buckingham, quand un trentenaire, Michael Fagan, avait réussi à se frayer un chemin jusqu’à la chambre à coucher de la reine qui se trouvait au lit (et mis en scène dans la saison 4 de The Crown).

En 2021, un homme souffrant de problèmes mentaux avait été vu escaladant l’enceinte des écuries, puis la repassant dans le sens inverse vers la rue peu après. Il s’était fait arrêter rapidement avec sur lui de la cocaïne et un couteau de cuisine.

Et un homme, Jaswant Singh Chail, est actuellement jugé à Londres pour s’être introduit le jour de Noël 2021 au château de Windsor armé d’une arbalète dans l’intention de « tuer la reine », avait-il affirmé au moment de son arrestation. La reine, décédée l’an dernier à 96 ans, se trouvait alors dans le château où elle passait les fêtes de fin d’année.

Poursuivi dans le cadre du « Treason Act », la loi sur la trahison, utilisée de manière rarissime, il a plaidé coupable, ce qui signifie qu’un procès n’est pas nécessaire, et un juge doit prochainement décider de sa peine.