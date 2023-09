Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi que l’ambassadeur de France au Niger était pris en « otage » par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de « rations militaires ». « Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l’ambassade de France », a déclaré le chef de l’Etat lors d’un déplacement à Semur-en-Auxois. « On empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires », a-t-il ajouté, dans une allusion aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet.

Plus d’informations à suivre sur 20minutes.fr…/…