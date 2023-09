Faire cramer pour éviter des incendies incontrôlables. C’est la stratégie adoptée par les pompiers australiens qui ont allumé des feux de forêts avant la saison des incendies qui s’annonce intense. Sydney s’est alors retrouvée sous un nuage de fumée mercredi matin. Résultat : la pollution atmosphérique dans certaines parties de la ville était comparable à celle de Pékin ou de New Delhi. Les habitants ont été invités à fermer leurs fenêtres et à rester au maximum chez eux, dans la mesure du possible.

L’inspecteur du service des incendies ruraux de Nouvelle-Galles du Sud, Ben Shepherd, a déclaré qu’environ 30.000 hectares de sous-bois ont été brûlés dans cet Etat depuis début juillet. « Il est juste de dire qu’après deux ou trois années très humides, le risque de feux de forêts est revenu en Nouvelle-Galles du Sud », a-t-il déclaré à l’AFP.

Une saison qui s’annonce compliquée

Les autorités ont prévu que la saison des feux serait la plus intense en Australie depuis « l’été noir » de 2019-2020, lorsque d’immenses feux hors de contrôle ont fait rage sur la côte est de l’immense île continent.

Depuis, les conditions ont été exceptionnellement humides, ce qui a contribué à faire pousser les arbres plus vite, augmentant ainsi la quantité de combustible potentiel pour alimenter les incendies. Selon le bureau météorologique national australien, l’été austral devrait être « plus chaud et plus sec que la moyenne ». Il a récemment confirmé que le pays avait connu l’hiver le plus chaud jamais enregistré.