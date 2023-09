Une ville clé arrachée à l’armée malienne. Des groupes armés au nord du pays ont revendiqué mardi dans un communiqué la prise de Bourem, située entre Gao et Tombouctou. Le Cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés qui avaient signé un accord de paix avec l’Etat malien en 2015, a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnison de Bourem qui « s’est soldée par le contrôle du camp et des différents postes avancés » des forces armées maliennes et de leur allié du groupe paramilitaire russe Wagner.

Les autorités maliennes n’ont pas commenté

Il y a eu « d’intenses combats », a dit le porte-parole du CSP, Mohamed El Maouloud Ramadane. Aucun commentaire n’a été obtenu des autorités maliennes. Une telle opération confirmerait la faillite de l’accord de paix signé en 2015 par une alliance de groupes armés à dominante touareg entrés en rébellion contre l’Etat central en 2012, par le gouvernement et par des groupes armés loyalistes.

Après des semaines de tensions grandissantes, un des signataires de l’accord dit d’Alger, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), avait indiqué lundi soir se considérer dorénavant en « guerre » avec la junte qui a pris le pouvoir par la force à Bamako en 2020.