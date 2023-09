Alors que la campagne pour la présidentielle de 2024 est déjà lancée, tout est évidemment politique. De retour du G20 en Inde et d’une visite d’Etat au Vietnam, Joe Biden a commémoré le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 depuis une base militaire à Anchorage, en Alaska. Mais si les médias conservateurs et certains élus ont dénoncé ce choix, ce n’est pas la première fois de l’histoire qu’un président américain ne se rend pas sur l’un des sites des attaques.

« Je me joins à vous en ce jour solennel pour renouveler notre promesse sacrée : ne jamais oublier, ne jamais oublier, chacune de ces vies précieuses volées trop tôt, quand le mal a frappé », a lancé Joe Biden sur le tarmac, devant des militaires américains.

Lundi, c’est la vice-présidente Kamala Harris qui a représenté la Maison Blanche aux côtés du maire de New York Eric Adams et de la gouverneure de l’Etat Kathy Hochul à Ground Zero, où les noms des 2.753 personnes mortes dans les tours jumelles ont été lus un à un. La « First Lady » Jill Biden était à une cérémonie au Pentagone tandis que le « Second gentleman » Doug Emhoff s’est rendu en Pennsylvanie sur le site du crash du vol 93 de United Airlines.

DeSantis à New York

Du côté des candidats républicains, Ron DeSantis s’est rendu à New York, tout comme l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, surprenant 3e des sondages, qui avait récemment flirté avec le complotisme sur le 11-septembre. Donald Trump, lui, a publié une vidéo rendant hommage aux victimes sur Truth Social.

Pour Joe Biden, la logistique avec le G20 était complexe. Fox News a donné la parole à des familles de victimes en colère, estimant que l’attitude du président américain était « l’opposé » de sa promesse de ne « jamais oublier » l’attaque qui a traumatisé l’Amérique. Le représentant de Floride Cory Mills a accusé Joe Biden de « snober à nouveau » les Américains, alors qu’il avait mis du temps avant de se rendre à Hawaï après les incendies de Maui.

Pour autant, Joe Biden n’est pas le premier président à ne pas se rendre sur l’un des lieux des attaques un 11 septembre. En 2005, George W. Bush avait participé à une cérémonie à la Maison Blanche, tout comme Obama en 2015, qui s’était ensuite rendu à une base militaire dans le Maryland.