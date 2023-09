Les autorités sanitaires américaines ont autorisé lundi une version mise à jour des vaccins anti-Covid 19 de Pfizer et Moderna, mieux adaptée aux variants actuellement en circulation.

Les deux entreprises ont déclaré que leur nouvelle version du vaccin serait disponible dans les prochains jours pour une campagne de rappel, au moment où le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 est en hausse aux Etats-Unis.

Une « bonne protection » contre les variants

Cette nouvelle version a été développée à partir du variant XBB.1.5 et doit « fournir une bonne protection contre les variants du Covid-19 actuellement en circulation », a déclaré l’Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué. Les deux variants circulant le plus actuellement aux Etats-Unis sont EG.5 et FL.1.5.1.

Dans un communiqué, Moderna a précisé que son nouveau vaccin, testé sur des êtres humains, avait bien déclenché une réponse immunitaire contre ces deux variants.

Les experts divisés

Si la FDA a autorisé les nouvelles versions du vaccin dès l’âge de 6 mois, une autre agence sanitaire fédérale, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), doit tenir une réunion mardi afin de préciser pour quelles populations une dose de rappel est recommandée.

Les experts américains sont divisés sur la question de savoir si la population entière devrait recevoir une nouvelle dose, ou s’il faudrait plutôt se concentrer sur les personnes fragiles comme c’est le cas en Europe.

Une campagne annuelle à venir ?

« Nous encourageons fortement les personnes éligibles à considérer se faire vacciner », a quoi qu’il en soit déclaré lundi dans un communiqué Peter Marks, responsable au sein de la FDA. « La vaccination reste essentielle pour la santé publique et une protection continue contre les conséquences graves du Covid-19, dont les hospitalisations et les décès. »

Les Etats-Unis veulent mener une campagne annuelle de vaccination contre le Covid-19, avec chaque fois un vaccin adapté, à l’image de celle contre la grippe. Mais le succès de la nouvelle formule est incertain : la précédente dose de rappel n’avait été réalisée que par 17 % de la population américaine.