07h44 : « Que voulez-vous que je dise ? Je suis meurtri » : les habitants du village de Tikht comptent leurs morts

Pour les sauveteurs, il n’a pas été facile d’extraire le corps de la jeune femme des décombres de son village, pulvérisé lors du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le Maroc depuis plus de soixante ans. Son fiancé de 25 ans, Omar Aït Mbarek, assistait aux fouilles dimanche, les yeux rouges et pleins de larmes, entouré de quelques habitants, à quelques kilomètres seulement de l’épicentre du séisme dans les montagnes de l’Atlas.

Comme plusieurs villages durement touchés, Tikht est une petite localité avec beaucoup de bâtiments construits de façon traditionnelle en utilisant un mélange de pierre, de bois et de mortier de boue. Des dizaines d’habitants, de proches en deuil et des soldats étaient rassemblés dimanche dans les ruines. Plusieurs ont assuré ne se rappeler aucun autre tremblement de terre dans la région.