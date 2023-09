Il y a le drame, les 2.000 vies effacées, les décombres laissés par le séisme très puissant qui a frappé la région de Marrakech, au Maroc, vendredi soir. Et puis il y a l’onde de choc sur les esprits et les réseaux sociaux, où les théories les plus farfelues ont vite circulé. Un tremblement de terre, « c’est un phénomène difficile à appréhender quand on n’a pas l’habitude. Souvent, l’humain va essayer de trouver des motifs pour l’expliquer et se rassurer », décrypte Lucile Bruhat, experte en analyse du risque sismique. Et le motif qui est le plus souvent revenu sur le Web (notamment dans la sphère complotiste) porte un nom : le projet Haarp.

Il existe 18 agence de HAARP dans le monde … jeudi prochain ils ont prevu un un ouragan en Grèce ??? Un médicane : ouragan en Méditerranée ??? Les armes du nouvel ordre mondial déclenchent :sécheresses,inondations, tremblements de terre …ouragans ! — Nocera Marie laure (@NoceraLaure) September 10, 2023



Derrière cet acronyme (High-frequency Active Auroral Research Program) se cache un programme de recherches mené par l’université de l’Alaska sur l’ionosphère, une couche supérieure de l’atmosphère qui joue un rôle essentiel dans la propagation des ondes électromagnétiques. « C’est un projet méconnu, militaire » à l’origine et américain, un cocktail idéal pour « faire travailler l’imaginaire », explique Lucile Bruhat. Un éventuel rôle de Haarp avait d’ailleurs déjà été évoqué après les séismes en Turquie et en Syrie, « des pays en développement, donc ça alimente les théories sur les activités de la Défense américaine », prolonge l’experte. Sur son site Internet, l’université d’Alaska a d’ailleurs dédié toute une foire aux questions (FAQ) pour répondre à des théories sur Haarp.

Aucun lien entre ionosphère et séismes

Haarp est pointé du doigt à la suite de la publication de vidéos dans lesquelles on aperçoit des flashs lumineux dans le ciel de Marrakech, des complotistes y voyant une manipulation de l’ionosphère par l’installation située en Alaska. Mais d’une part, ce genre de phénomène « arrive souvent après un séisme, c’est lié aux arcs électriques, aux câbles qui ont pu casser », éclaire Lucile Bruhat et « rien ne permet d’indiquer qu’un séisme va se produire ». De l’autre, il n’existe aucun lien entre l’ionosphère et les séismes. « C’est une rupture des roches en profondeur, une cassure soudaine qui génère des ondes sismiques, un peu comme quand on envoie un caillou dans l’eau », simplifie-t-elle.

« Il faut voir la partie supérieure de la Terre comme un chewing-gum élastique », ajoute le géologue Philippe Vernant, enseignant-chercheur à l’université de Montpellier. A sa surface, les plaques se déplacent, frottent les unes contre les autres, se chevauchent. Dans le Haut-Atlas, « ça se déforme d’environ 1 mm par an », explique-t-il, « ça fait vingt ans qu’on mesure la zone avec des points GPS réguliers » même si ce n’est « pas la zone la plus active ». « Quand on cumule sur une zone de faiblesse qui existait déjà avant, à un moment, on dépasse le seuil et ça casse. La vraie question, ce n’était pas si mais quand il y allait y avoir un séisme », selon lui. « Dans les archives, on a retrouvé la trace d’un séisme qui s’est produit en 1755 au nord de Fes, qui devait être de magnitude 6,5 vu la taille de la faille », renchérit-il. Un séisme important avait aussi touché Agadir en 1960.

« Il n’y a pas quelqu’un qui appuie sur un bouton »

Ainsi, le séisme au Maroc n’a « rien de surprenant », même si « on est incapable de prévoir quand ça va casser », précise le géologue. Et il n’a rien à voir avec l’activité humaine, insiste Lucile Bruhat. Il arrive en effet que de « petits séismes, au maximum de magnitude 4 ou 5, arrivent dans les régions soumises à une exploitation minière ou pétrolière intense. Ils sont la conséquence à long terme de l’activité humaine, mais ce n’est pas quelqu’un qui appuie sur un bouton », souligne-t-elle. Et surtout, ils sont sans commune mesure avec le séisme au Maroc, de magnitude 7. « Entre deux magnitudes, on multiplie l’énergie libérée par 30 », précise l’experte en risque sismique.

Résultat du séisme : « un déplacement d’un à deux mètres, sur plusieurs dizaines de kilomètres de long et une quinzaine de kilomètres en profondeur », détaille Philippe Vernant, qui bat aussi en brèche tout lien entre le séisme marocain et ceux qui se sont produits en Turquie. « On est beaucoup trop loin » pour que la déformation de cet hiver puisse avoir une conséquence. « On est dans une région sismique connue, donc ce tremblement de terre n’était pas du tout improbable », balaie Lucile Bruhat. Prévisible, mais implanifiable.