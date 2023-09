Atterrisage d’urgence d’un avion d’Air China à Singapour

Un avion de la compagnie Air China a procédé dimanche à un atterrissage d’urgence à Singapour, après un incendie survenu sur le moteur gauche de l’appareil. « De la fumée a été détectée dans la soute à l’avant et dans les toilettes » à bord du vol CA403, a indiqué l’aéroport Changi de Singapour dans un message posté sur Facebook.

« Tous les passagers ainsi que les membres de l’équipage ont été évacués sains et saufs » après l’atterrissage en urgence effectué vers 8h15, a indiqué l’aéroport. « L’incendie sur le moteur gauche a été éteint », a-t-il précisé. « Neuf passagers ont subi des blessures mineures liées à l'inhalation de fumée et à des écorchures au cours du processus d'évacuation », a précisé pour sa part l'Autorité de l'aviation civile singapourienne (CAAS), ajoutant que l'avion transportait 146 passagers et neuf membres d'équipage.

Evacués par un toboggan

Une vidéo publiée sur X (ex-Twitter) a montré des passagers évacués de l'avion par un toboggan d'urgence.

La piste a été temporairement fermée et les opérations aériennes pourraient connaître quelques perturbations, a-t-on précisé de même source. Une vidéo publiée sur X (ex-Twitter) montre des passagers évacués de l’avion par un toboggan d’urgence.

Interrogée par l’AFP, la compagnie Air China n’a pas répondu dans l’immédiat.