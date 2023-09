L’Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 68 migrants en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye dimanche matin, a annoncé l’ONG humanitaire basée en France. « L’Ocean Viking a secouru 68 personnes naufragées d’une embarcation en bois à double pont qui avait quitté Zouara en Libye la nuit dernière, a précisé l’ONG. « Plusieurs d’entre elles souffrent du mal de mer et sont actuellement soignées par l’équipe médicale de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) à bord de l’Ocean Viking. »

Sur des photos publiées par l’ONG sur X (ex-Twitter) [non mises à jour], on y voit plusieurs dizaines de migrants entassés dans un bateau de fortune portant des gilets de sauvetage orange. Les autorités italiennes ont assigné à l’ONG le port d’Ancône pour y débarquer les rescapés, un port lointain qui ne satisfait pas l’ONG. « Le port est à 1.560 km (soit 4 jours de navigation) de la zone d'opération, alors qu'il y a des besoins cruciaux de capacités de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Les départs sont nombreux et le risque de perte de vies est élevé », a-t-elle regretté.

🔴BREAKING - L'#OceanViking a secouru 68 personnes naufragées d'une embarcation en bois à double pont qui avait quitté Zouara en #Libye la nuit dernière. Plusieurs d'entre elles souffrent du mal de mer et sont actuellement soignées par l'équipe médicale de @SOSMedIntl & @ifrc à… pic.twitter.com/enQ75zFynR — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) September 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni, qui compte dans ses rangs le chef de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini au poste de vice-Premier ministre, multiplie les mesures pour entraver les activités des ONG de secours aux migrants.