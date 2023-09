La musique au secours des sinistrés du séisme au Maroc. M6 a annoncé ce samedi dans un communiqué qu’elle diffusera mercredi prochain à 21h10 « un grand concert caritatif en partenariat avec la Croix-Rouge et au profit du Croissant-Rouge marocain ». L’évènement sera filmé en direct depuis le Dôme de Paris. « De nombreux artistes se réuniront sur scène », poursuit M6 qui se garde toutefois bien de dévoiler sa programmation.

Suite au terrible séisme qui vient de toucher le pays, @m6 vient au soutien du peuple marocain et diffusera en direct le mercredi 13/9 à 21h10, #tousaveclemaroc un grand concert caritatif en partenariat avec la @CroixRouge et au profit du Croissant-rouge marocain pic.twitter.com/GBz2gwkS1Q — M6Pro (@M6pro) September 9, 2023



Parmi eux, se trouvera peut-être Gad Elmaleh. L’humoriste a en effet indiqué sur BFMTV discuter avec « quelques artistes pour essayer d’organiser un gala ou une émission » afin de « se tenir prêts avec une cagnotte, la plus grosse possible ». « Aujourd’hui j’encourage des gens qui sont perplexes, qui pleurent devant leur télé et ne savent pas quoi faire, je leur dis que chaque centime compte », a ajouté l’acteur né à Casablanca.

Ces initiatives s’inscrivent dans la droite lignée de la chanson caritative Pour toi Arménie, lancée par Charles Aznavour après le terrible tremblement de terre qui avait ravagé l’Arménie et fait entre 25.000 et 30.000 morts.