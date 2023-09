La terre a tremblé sous leurs pieds. Un puissant séisme, d’une magnitude de 7, a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi faisant au moins 1.037 morts et de très nombreux blessés, selon un bilan provisoire. La secousse, qui a également provoqué d’énormes dégâts, a semé la panique dans plusieurs villes, notamment à Marrakech, située à 70 km de la province d’Al-Haouz, épicentre du séisme.

La ville très prisée des touristes s’est réveillée samedi matin sous le choc. Les ruelles du quartier de la médina étaient jonchées de débris, et de vieilles bâtisses se sont affaissées. L’un des minarets de la mosquée Jemaa el-Fna s’est effondré non loin de la célèbre place du même nom, sur laquelle de nombreux habitants ont trouvé refuge. « On a vraiment eu très peur », raconte à 20 Minutes Quentin, un Français en vacances avec sa femme dans la ville ocre. « On était au lit, il était 23 heures. On était en train de faire un appel vidéo avec des proches. Et là d’un coup, ça s’est mis à trembler. Mais un truc de malade ! Là on s’est regardés et on a tout de suite compris que c’était un séisme », explique le jeune homme de 33 ans.

« Ma femme a même commencé à faire des prières »

Comme beaucoup d’autres témoins, Quentin raconte les secousses qui ont semblé interminables. « On a commencé à entendre des bruits de fissure dans le mur, sur le toit. On a cru que tout allait s’écrouler sur nous. Du coup on s’est levés, on s’est retrouvés au milieu de la chambre sans savoir quoi faire. On s’est mis accroupis, collés à la porte d’entrée de notre chambre, le temps que ça passe. Mais ça continuait… Ma femme a même commencé à faire des prières », ajoute le jeune homme.

« Ça s’est finalement arrêté, au bout d’une minute je pense. Et là on s’est dit, allez go go go ! On s’est habillés, on a pris nos passeports et portefeuilles et on est sortis dehors », explique Quentin. Comme de nombreux habitants de Marrakech, le couple a choisi de ne pas rester à l’intérieur. « Toutes les petites rues de la médina étaient remplies de pierres. On est restés là dehors pendant une heure à se demander ce qu’on allait faire. On a essayé de chercher un endroit plutôt à l’extérieur de la ville, loin des constructions, au cas où il y ait des répliques et de nouveaux éboulements ».

Dans la ville ocre, qui compte 13 morts selon un bilan provisoire, des centaines de touristes et habitants des quartiers ont en effet trouvé refuge à l’extérieur, notamment sur la place Jemaa el-Fna. « Ce qui était impressionnant, c’est de voir toute la ville, tous les quartiers de Marrakech, toute la population dehors, dans la rue, sur les ronds-points… Toute la ville a été tellement choquée par ce qui s’est passé que personne n’a voulu rentrer chez soi », témoigne Quentin.

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc est monté à 1.037 morts, a annoncé ce samedi le ministère de l’Intérieur. La secousse a également fait 1.204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », a indiqué le ministère dans un communiqué. Plus d’un tiers des morts ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant plus au sud, a précisé la même source. Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.