Elan de solidarité. L’Occitanie, la Collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) se sont engagées samedi à fournir un million d’euros d’aide humanitaire en faveur des sinistrés du Maroc frappé par un puissant séisme ayant fait des centaines de victimes. « Un million d’euros sera directement engagé, en fonction bien sûr des besoins qui seront exprimés par le Maroc, en faveur des victimes du séisme et pour la reconstruction du pays », ont annoncé dans un communiqué commun les présidents de ces régions, respectivement Carole Delga, Gilles Siméoni et Renaud Muselier.

« Fortes de liens méditerranéens anciens, privilégiés et vivants, nos trois régions méditerranéennes s’engagent immédiatement, ensemble, aux côtés du Royaume du Maroc et expriment leur solidarité totale avec ce pays ami », ont-ils indiqué. « A court terme, nous sommes disponibles pour intervenir ensemble en faveur de l’aide humanitaire d’urgence. De la même façon, avec l’ensemble du monde associatif, nous voulons cibler le soutien sanitaire au Maroc, pour venir en aide aux blessés et aux sinistrés dans cette période très difficile qui s’ouvre », ont-ils précisé.

Pour la reconstruction de la région

« Enfin, cet engagement financier concernera l’effort à venir de reconstruction, sur le plan urbain comme sur le plan agricole, et nous savons déjà que les besoins seront nombreux », ont-ils ajouté. Au moins 820 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui indiqué sur X (précédemment Twitter) que « Marseille et ses Marins pompiers participeront à l’effort de la communauté internationale afin de venir en aide aux populations sinistrées ». Contactés par l’AFP, les marins pompiers de Marseille ont indiqué avoir été sollicités et qu’un recensement des personnels disponibles était en cours. « L’état-major de la zone Sud de la Sécurité civile nous a demandé de recenser les éventuels personnels disponibles en matière de sauvetage déblaiement », ont également indiqué les pompiers de l’Hérault.