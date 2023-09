Le séisme, qui a fait au moins 820 morts au Maroc, a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays, dont Israël, proposant leur aide à Rabat. Le président français, Emmanuel Macron, s’est dit « bouleversé après le terrible séisme ». « La France se tient prête à aider aux premiers secours », a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter) durant son vol pour le G20 qui a lieu ce week-end à New Delhi.

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a « appris avec tristesse le bilan tragique du séisme », et réaffirmé la « volonté de l’Italie de soutenir le Maroc en cette situation d’urgence ». « Toute ma solidarité et tout mon soutien au peuple du Maroc après ce terrible tremblement de terre », a de son côté écrit le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur X. le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a précisé que « l’Espagne a proposé au Maroc (…) à la fois des équipes de secours (…) mais aussi son aide pour la reconstruction ».

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a « appris avec tristesse le bilan tragique du séisme », et réaffirmé la « volonté de l’Italie de soutenir le Maroc en cette situation d’urgence ». « Toute ma solidarité et tout mon soutien au peuple du Maroc après ce terrible tremblement de terre », a de son côté écrit le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur X. le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a précisé que « l’Espagne a proposé au Maroc (…) à la fois des équipes de secours (…) mais aussi son aide pour la reconstruction ».

Le Royaume-Uni se tient « prêt à aider » le Maroc « de toutes les manières possibles », a assuré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. « En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain », a déclaré le président russe, Vladimir Poutine, présentant ses « condoléances sincères pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur ». Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé de son côté être « solidaire du Maroc en cette épreuve tragique ».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lui exprimé ses condoléances au peuple « frère » marocain et offert « toutes formes de soutien pour panser les blessures » du Maroc. La Turquie a été endeuillée en février par un très puissant séisme qui a fait plus de 50.000 morts et des millions de déplacés dans le sud-est du pays.

Israël au côté « de ses amis »

L’Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en pleine crise entre les deux pays, a présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Alger. Le Maroc, qui a normalisé en 2020 ses relations avec Israël, a reçu une offre d’assistance du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a « donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l’envoi d’une équipe d’aide dans la région », selon un communiqué de son bureau. « Le peuple d’Israël se (tient) au côté de ses amis (…) en cette période difficile », poursuit-il.

Le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani s’est aussi dit « prêt à fournir toute forme d’assistance » tandis que le roi de Jordanie Abdallah II a ordonné à son gouvernement « d’apporter toute l’aide nécessaire au Maroc ». Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane tout comme le président émirati, Mohammed ben Zayed, ont adressé leurs « condoléances » au roi Mohammed VI et au peuple marocain. L’Egypte a également exprimé sa solidarité.

« Pensées et mes prières aux Marocains »

Le président américain Joe Biden s’est dit « profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée » par le tremblement de terre, dans un communiqué publié depuis New Delhi, où il participe au sommet du G20. Les Etats-Unis s’emploient à « assurer que les ressortissants américains au Maroc sont en sécurité » et « sont prêts à apporter toute assistance nécessaire au peuple marocain », a fait savoir le président américain.

Le président chinois Xi Jinping s’est dit « choqué » et a « exprimé (sa) profonde tristesse pour les victimes et (ses) sincères condoléances aux familles », a rapporté la télévision d’Etat CCTV. De son côté, le Premier ministre indien, Narendra Modi s’est déclaré « extrêmement peiné par les pertes de vies » humaines. Le président de l’Azerbïdjan, Ilham Aliev, s’est lui dit « profondément choqué » dans son message de condoléances adressé au roi du Maroc.

Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dit sur X avoir « le cœur brisé ». « Mes pensées et mes prières vont aux Marocains (…). Nous sommes prêts à répondre aux besoins immédiats en matière de santé », a-t-il écrit. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dit avoir « appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme » tandis que l’Organisation de la coopération islamique (OCI), basée en Arabie saoudite, a indiqué, elle, prier pour « un rétablissement rapide pour les blessés ». Le pape François a exprimé « sa profonde solidarité avec ceux qui sont frappés dans leur chair et leur cœur par cette tragédie ».