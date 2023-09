Le bilan est malheureusement en train de s'alourdir. Au moins trente personnes ont été tuées par le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, selon les médias locaux. La secousse, d'une magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, s'est produite à 23h11 à 80 km au sud-ouest de Marrakech, a rapporté l’Institut de géophysique américain (USGS)

Vingt-sept personnes ont péri dans la région touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat, et quatre autres dans la province de Ouarzazate plus au sud, ont indiqué les médias en citant des sources locales dans les deux régions. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a pour sa part indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Des bâtiments partiellement effondrés

Dans une localité de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme, une famille était bloquée dans les décombres après l'effondrement de sa maison, selon les médias. Citant des sources médicales, le site d'information Médias24 a fait état d'un « afflux massif » de blessés dans les hôpitaux de Marrakech.

Le tremblement de terre a fait des dégâts à Marrakech et à Agadir, avec des bâtiments partiellement effondrés, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

🔸 Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible mais les premières vidéos où nous voyons les dégâts causés par le séisme commencent à être publiées.



Notre journaliste Mathilde Ceilles, présente à Agadir, à 130 km de l'épicentre, n'avait « jamais ressenti une secousse comme ça », qui a « brièvement coupé la lumière ». A 1h00 du matin, personne ne dormait, craignant une réplique, alors que le séisme de 1960, d'une magnitude 5,7, avait fait près de 12.000 morts.