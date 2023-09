De notre correspondant aux Etats-Unis,

Zone de turbulences pour Joe Biden. Le président américain, qui participera au sommet du G20 en Inde ce week-end, avant une visite au Vietnam, voit les nuages s’amonceler à domicile sur sa campagne de réélection. A 14 mois de la présidentielle du 5 novembre 2024, les mauvais sondages qui le donnent à quasi-égalité avec Donald Trump et tous les candidats républicains – et même nettement distancé par Nikki Haley – ne sont pas le vrai problème. Un an est une éternité, surtout en politique. Mais les doutes des Américains sur la santé de l’économie et sur un sortant octogénaire jugé trop vieux pour rempiler pour quatre ans, risquent de l’handicaper.

Trois Américains sur quatre jugent Biden « trop vieux »

Le verdict est sans appel : trois Américains sur quatre le jugent « trop vieux » pour être président, selon un sondage pour le Wall Street Journal (pdf). L’étude a été critiquée car un ancien sondeur de Donald Trump y a participé, mais elle impliquait également un expert proche des démocrates. La conclusion est de toute façon la même dans un sondage publié par CNN jeudi : 76 % des Américains estiment que Biden, qui aurait 86 ans fin 2028, est trop âgé pour terminer un second mandat. Et deux tiers des sondés jugent que son âge peut l’empêcher « de comprendre les problèmes de la prochaine génération ». Donald Trump n’a que trois ans de moins que Biden, mais avec une énergie qui ne semble pas faiblir, seulement 47 % des personnes interrogées le jugent trop vieux,

Deux démocrates sur trois préféreraient un autre candidat

Alors que Joe Biden est, sans concurrent sérieux, quasi-assuré de décrocher l’investiture du parti démocrate, il ne suscite pas l’enthousiasme. Deux démocrates sur trois préféreraient un autre candidat, une hausse de 13 points en six mois. Mais aucune alternative ne se détache vraiment. Kamala Harris reste impopulaire, et Bernie Sanders est plus vieux que Biden.

Joe Biden plombé par l’économie

A seulement 39 % d’Américains satisfaits, selon le sondage de CNN, Joe Biden revient sur ses plus bas. Selon la moyenne de RealClearPolitics, sa cote de popularité reste un peu plus élevée, à 42 %. Mais le président américain se trouve dans une zone rouge : dans l’histoire récente, aucun sortant n’a été réélu en étant à moins de 40 % d’opinions favorables. Il est toutefois courant que leur courbe remonte dans les douze derniers mois. Barack Obama était par exemple passé de 42 % à 51 % en 2012.

Joe Biden semble surtout plombé par l’économie américaine, avec 58 % des sondés qui estiment qu’elle a empiré depuis 2020. Avec un taux de chômage inférieur à 4 %, les Etats-Unis ne sont pourtant pas loin du plein-emploi. Mais de nombreux jobs sont précaires, et les salaires ont augmenté moins vite que l’inflation depuis la prise des fonctions de Joe Biden. Même si un président n’a que peu d’influence sur le prix de l’essence, le gallon a presque doublé et les loyers se sont envolés.

Le prix du gallon d'essence le 2/11/2020 vs ajh, qui plombe Joe Biden.

Un président a peu de contrôle (au-delà de décisions symboliques), mais quand ca fait x2 en Arizona, qu'il n'a gagné que d'environ 10.000 voix, c'est compliqué si on reste à ce niveau en 2024. pic.twitter.com/LFQyDH90FI — Philippe Berry (@ptiberry) September 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Cela pourrait peser dans des « swing states » comme l’Arizona ou la Pennsylvanie, où une élection se joue à quelques dizaines de milliers de voix.

Un soutien en nette baisse chez les minorités

Si elle se confirme, c’est peut-être la tendance la plus inquiétante pour Joe Biden. Dans un duel face à Donald Trump qui voit les deux candidats dans un mouchoir malgré la quadruple inculpation du républicain (Biden 46 %, Trump 47 %), le candidat démocrate n’est qu’à 58 % chez les minorités, contre 34 % à Donald Trump, selon l’étude commandée par CNN. Le New York Times a également constaté une baisse similaire, avec un écart qui se serait réduit de près de 20 points par rapport à la présidentielle de 2020. Nate Cohn, du Times, note que Biden devrait remonter d’ici novembre 2024, avec de nombreux indécis. Mais si Donald Trump continue de grignoter chez les latinos, comme le long du Rio Grande en 2020, Joe Biden aurait besoin de compenser ailleurs. Reste à savoir où.