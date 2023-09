C’est un « immense honneur », a déclaré Theresa May. L’ancienne Première ministre britannique a vu son portrait parlementaire officiel dévoilé au Parlement cette semaine. Peint par l’artiste Saied Dai, l’œuvre sera accrochée à Portcullis House, un immeuble de bureaux où travaillent de nombreux députés. Elle a coûté 28.000 livres, soit environ 33.000 euros.

Theresa May's parliamentary painting just dropped pic.twitter.com/KX71jeEVAy — James Heale (@JAHeale) September 4, 2023



Dans la peinture, la seconde dirigeante du Royaume-Uni est présentée de trois quarts, vêtue d’un lourd manteau bleu marine sur un fond de draperie verte. « Dans ce portrait, le but était de produire non seulement une ressemblance physique convaincante, mais également une caractérisation psychologique, à la fois individuelle et archétypale – imprégnée de symbolisme et d’atmosphère », explique l’artiste.

Trois ans à la tête du Royaume-Uni

Il a fallu trois séances et une année pour que l’œuvre soit terminée et elle a intégré la collection d’art du Parlement britannique cet été. Cette collection recense celles et ceux qui ont apporté une contribution significative à la vie politique britannique au fil des siècles. C’est donc une reconnaissance du travail de Theresa May au service de Londres. La conservatrice de 66 ans avait pris la tête du gouvernement britannique en juillet 2016, dans la foulée du référendum sur le Brexit qui avait vu les Britanniques voter à 52 % en faveur de la sortie de l’Union européenne. Elle est restée au pouvoir jusqu’en juillet 2019.