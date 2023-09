L’Inde accueille ce week-end un sommet du G20. Mais la guerre en Ukraine et le regain des tensions entre la Chine et les Etats-Unis marquent une ombre au tableau. Le bloc semble particulièrement divisé et les chances de parvenir à un accord lors de la réunion de deux jours à New Delhi bien maigres. 20 Minutes se penche pour vous sur cette réunion au sommet.

Quelles conséquences entraîne la guerre en Ukraine pour ce sommet ?

Vladimir Poutine fait l’impasse sur le sommet du G20. En mars, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre, l’accusant de crimes de guerre pour la déportation illégale d’enfants ukrainiens. Le Kremlin nie ces accusations.

Ce sera le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui dirigera la délégation russe, comme il l’avait fait lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud le mois dernier. « Tant que la Russie ne mettra pas fin à cette guerre, ce ne pourra jamais être "business as usual" », a estimé le porte-parole du gouvernement allemand, Wolfgang Buechner.

Les crises mondiales auxquelles le G20 est confronté sont « bien plus difficiles, plus compliquées et plus inquiétantes qu’elles ne l’ont été depuis longtemps », a souligné pour sa part le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar.

Pourquoi la Chine est-elle absente ?

Le président chinois Xi Jinping ne participera pas au sommet. Ce dernier se tient au moment où s’exacerbent les tensions commerciales et géopolitiques avec les Etats-Unis et l’Inde.

Pékin s’irrite de l’appartenance de l’Inde au Quad, un partenariat de sécurité avec l’Australie, le Japon et les Etats-Unis que la Chine considère comme un effort pour contrer son influence. La Chine a également un différend frontalier de longue date avec l’Inde. Un affrontement meurtrier dans l’Himalaya en 2020 avait déclenché une grave crise diplomatique entre les deux pays. L’Inde organise cette semaine des exercices militaires près de la frontière chinoise, qui se poursuivront pendant le sommet.

La Chine n’a pas expliqué pourquoi Xi Jinping snobera le sommet des 9 et 10 septembre. Elle s’est contentée de confirmer que le Premier ministre Li Qiang se joindra aux dirigeants du G20, dont les pays représentent environ 85 % de l’économie mondiale et des émissions de gaz à effet de serre. L’absence du président chinois devrait peser sur les efforts déployés par Washington pour que le G20 reste le principal forum de coopération économique mondiale.

C’est quoi cette histoire de G21 ?

Le Premier ministre indien présente son pays comme le leader autoproclamé du « Sud global », qui se veut un pont entre les pays développés et les pays en développement. Narendra Modi fait pression pour que le bloc s’élargisse au « G21 » en accueillant l’Union africaine.

Il tente d’utiliser le G20 pour réformer les institutions multilatérales, telles que l’ONU, et y donner plus de poids aux pays en développement. « L’émergence de l’Inde en tant qu’économie à la croissance la plus rapide au monde et son approche inclusive sont de bonnes nouvelles pour les pays du Sud », juge l’ancien diplomate indien Sujan Chinoy, directeur de l’Institut Manohar Parrikar pour les études et les analyses de défense.

En décembre, Joe Biden avait aussi émis le souhait que l’UA rejoigne le G20 en tant que membre permanent, en assurant que « cela allait se faire ». Et en novembre 2022, le président Emmanuel Macron avait aussi assuré que l’Etat français soutenait « l’intégration pleine et entière de l’Union africaine au G20 ».

Peut-on s’attendre à des annonces ?

C’est peu probable. Les efforts du dirigeant indien pour pousser ses homologues du G20 à surmonter leurs désaccords et à s’attaquer aux problèmes mondiaux cruciaux ont été vains lors des réunions ministérielles qui ont précédé le sommet. En juillet, les ministres de l’Energie du G20 n’ont ainsi pas réussi à se mettre d’accord sur une feuille de route visant à réduire l’utilisation des énergies fossiles.

Ils n’ont même pas mentionné le charbon, un combustible sale qui reste une source d’énergie essentielle pour l’Inde et la Chine. Ces deux pays comptent parmi les plus grands pollueurs de la planète. Mais ils affirment que les pays occidentaux, qui ont commencé à polluer pendant leur Révolution industrielle il y a deux siècles, doivent assumer une responsabilité historique beaucoup plus grande dans la crise climatique.

Tout espoir de consensus au G20 sur l’énergie et le climat se heurte aussi à la résistance de pays comme l’Arabie saoudite et la Russie, qui craignent qu’une transition vers l’abandon des combustibles fossiles ne sape leurs économies.