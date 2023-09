Plusieurs sujets inquiètent l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle a déploré lundi le manque de coopération de l’Iran, de la réinstallation des caméras de surveillance jugée trop lente à la question des traces d’uranium inexpliquées. En revanche, l’instance onusienne a noté un ralentissement du rythme de production d’uranium enrichi à 60 %, seuil proche des 90 % nécessaires pour fabriquer une bombe atomique.

Depuis plus de deux ans maintenant, l’AIEA peine à contrôler le programme nucléaire iranien, qui ne cesse de monter en puissance bien que Téhéran nie vouloir se doter de la bombe atomique. Son directeur général Rafael Grossi « regrette » ainsi « qu’aucun progrès n’ait été fait » sur le sujet des caméras, malgré ses requêtes répétées.

La République islamique avait promis en mars de remettre en route ces appareils de surveillance, débranchés en juin 2022 dans un contexte de détérioration des relations avec les puissances occidentales. L’AIEA est en outre privée depuis février 2021 de « l’indispensable » accès aux données enregistrées par les caméras. Cette situation « a des conséquences préjudiciables pour la capacité de l’Agence à garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien », a jugé Rafael Grossi.

Des particules d’uranium nucléaire non expliquées

Le responsable s’inquiète aussi de « l’absence d’avancées » dans l’épineux dossier de la présence de particules d’uranium nucléaire sur deux sites non déclarés, Turquzabad et Varamin. Et appelle l’Iran à coopérer « avec sérieux et sur la durée ».

L’AIEA fait état de stocks d’uranium enrichi de 3.795,5 kg à la date du 19 août, soit un recul de 949 kg comparé à mai, attribué à des raisons techniques par un diplomate s’exprimant sous couvert d’anonymat. Ce total reste toutefois plus de 18 fois supérieur à la limite autorisée.

L’Iran enrichit toujours plus à des niveaux élevés, loin du plafond fixé à 3,67 % : il dispose ainsi de 535,8 kg (contre 470,9 kg auparavant) et de 121,6 kg à 60 % (contre 114,1 kg). Dans le cas des 60 %, l’augmentation est trois fois moins importante que ce qui avait pu être constaté précédemment, a précisé la même source diplomatique, sans pouvoir dire si ce ralentissement résultait d’une « décision politique ».