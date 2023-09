Seulement trois jours après leur fermeture, les frontières du Gabon vont être rouvertes avec « effet immédiat », afin de favoriser la « continuité de l’Etat », ont annoncé samedi les militaires putschistes gabonais. Cette décision a été prise afin de « préserver le respect de l’Etat de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l’ensemble des Etats du monde », a justifié le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dans une déclaration lue à la télévision d’Etat.

Il a également souligné la « ferme volonté » des militaires de « tenir » leurs « engagements internationaux ». Le général Brice Oligui Nguema, qui va prêter serment lundi en tant que « président de la transition », avait promis vendredi des institutions « plus démocratiques » et respectueuses des « droits humains », mais sans « précipitation », après des rencontres menées à un rythme effréné ces derniers jours avec des partis, le corps diplomatique, les organisations internationales, et les bailleurs de fonds.

Le couvre-feu maintenu

Le général Oligui a également ciblé « la corruption » de l’ancien pouvoir d’Ali Bongo, dont la famille dirigeait ce petit Etat d’Afrique centrale riche de son pétrole depuis plus de cinquante-cinq ans.

Les autorités n’ont en revanche pas levé le couvre-feu qui demeure en vigueur sur l’ensemble du territoire de 18 heures à 6 heures, mais « les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir seront autorisés à circuler sur présentation de leur document de voyage », a précisé Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le leader du putsch, le général Oligui, a affirmé que la dissolution des institutions était « temporaire ». Ali Bongo est en résidence surveillée à Libreville depuis le coup d’Etat. Sylvia Bongo, son épouse franco-gabonaise, est également détenue au secret, ont indiqué ses avocats vendredi en annonçant avoir déposé une plainte en France pour détention arbitraire.