On ne le verra pas dire « Not guilty » devant les caméras. Donald Trump, inculpé de tentative de renverser le verdict des urnes de la présidentielle de 2020 dans l’Etat de Géorgie, a plaidé non coupable, selon un document judiciaire déposé jeudi. L’ex-président américain renonce ainsi à comparaître devant la cour pour la lecture de l’acte d’accusation, prévue la semaine prochaine, et qui aurait sans doute été retransmise en direct à la télévision – car la Géorgie est plus « media friendly » que la justice fédérale.

Il s’agit du quatrième dossier pénal dans lequel est poursuivi Donald Trump, qui brigue de nouveau la Maison Blanche et reste le favori pour les primaires républicaines.

19 accusés

Donald Trump et 18 autres personnes, dont son ancien avocat Rudy Giuliani, ont été inculpés mi-août de tentatives illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection de 2020, remportée dans cet Etat-clé par l’actuel président démocrate Joe Biden.

La loi sur la délinquance en bande organisée, utilisée par la procureure dans ce dossier, prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison. Dans ce dossier, Donald Trump a dû se rendre la semaine dernière dans une prison d’Atlanta pour être fiché, une première pour un ancien président américain. Il y a été soumis à une prise de photo d’identité judiciaire avant de rapidement repartir.

Date du procès inconnue

Dans l’immédiat, on ne connaît pas encore la date du procès. Certains accusés ont demandé un procès express en octobre, et la procureure Fani Willis a assuré qu’elle était prête, à condition de pouvoir juger tous les prévenus en même temps.

Un scénario improbable, selon de nombreux experts, vu la complexité du dossier. Selon l’avocat Brad Moss, les procès fédéraux (sur l’élection et les documents classifiés) auront sans doute lieu les premiers, en mars 2024 et en mai, avant un éventuel procès en Géorgie.

Donald Trump espère également pouvoir faire transférer le procès vers une cour fédérale, devant laquelle il pourrait avoir un jury plus favorable que dans le comté de Fulton, majoritairement démocrate. Et surtout avoir une chance de tirer au sort un juge qu’il a nommé pendant sa présidence.

Détail important : même si Donald Trump obtenait un changement de juridiction, les charges resteraient au niveau de l’Etat de Géorgie. Cela signifie qu’en cas de condamnation à de la prison, il ne pourrait pas se gracier s’il remportait la présidentielle de 2024.