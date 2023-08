Sombre histoire de corruption au Guatemala. L’élection présidentielle tendue a débouché sur l’élection de Bernardo Arévalo mettant fin à douze années de gouvernement de droite. Un résultat que certains ne parviennent pas à digérer. Après des accusations de fraude venant de la candidate adversaire, Sandra Torres, la justice s’en est mêlée et a décidé de suspendre le parti présidentiel, Semilla. Le congrès Guatémaltèque lui a ensuite emboîté le pas mettant fin mercredi au groupe parlementaire du président élu. Retour sur cette affaire dans l’un des pays les plus corrompus au monde et dans laquelle la justice et les autorités sont accusées de « saper la démocratie guatémaltèque », selon Washington.

Un scrutin présidentiel contesté

Le Tribunal suprême électoral (TSE) du Guatemala a proclamé la victoire du social-démocrate Arevalo à la présidentielle lundi. Il a recueilli plus de 60 % des suffrages face à l’ex-Première dame Sandra Torres de l’Unité nationale de l’espoir (UNE) qui n’a pas reconnu sa défaite. Cette dernière a, au contraire, dénoncé des fraudes dans le scrutin. « Il y a beaucoup d’incohérences, de contradictions et surtout des différences dans les données qui montrent des irrégularités qui ont affecté les véritables résultats du vote », a-t-elle déclaré dès samedi dernier.

L’avocat de son parti, l’UNE, Me Carlos Aquino, a même déposé une plainte devant le bureau du procureur général contre les cinq magistrats du Tribunal suprême électoral (TSE) pour « délit de manquement au devoir » et « abus d’autorité ». Selon la plainte, les magistrats « ont provoqué une fraude électorale qui a modifié les véritables résultats du scrutin, violant ainsi la volonté populaire exprimée par le peuple à travers le vote ».

Le parti présidentiel suspendu

Si la victoire de Bernardo Arévalo ne semble pas remise en question par le TSE, son parti a néanmoins été la cible d’un juge qui a ordonné sa suspension lundi, alors que le président élu doit prendre ses fonctions le 14 janvier. « La Direction générale du registre des citoyens […] décide de suspendre provisoirement l’inscription en tant que personne morale du Comité pour la constitution du parti politique Movimiento Semilla », indique la résolution du tribunal électoral.

Après le premier tour de la présidentielle le 25 juin, le juge Fredy Orellana avait déjà ordonné au TSE, sur demande du procureur Rafael Curruchiche, de suspendre Semilla et d’enquêter sur des anomalies présumées concernant l’enregistrement de membres lors de sa formation en 2017. Les Etats-Unis considèrent Fredy Orellana et Rafael Curruchiche comme « corrompus ».

Bernardo Arévalo a qualifié cette résolution d'« absolument illégale », notant toutefois que le TSE n’avait fait que suivre l’ordre du juge sur demande du parquet. « Il y a un processus de persécution politique » contre lui et son parti, a-t-il lancé. L’avocat du parti Semilla, Juan Gerardo Guerrero, a indiqué à la presse avoir déposé « une requête en annulation » auprès du TSE.

Et le groupe Semilla également

En plus de cette décision juridique vivement critiquée, le conseil d’administration du Congrès guatémaltèque a mis fin mercredi au groupe parlementaire du président Bernardo Arevalo. « Ils sont désormais indépendants », a déclaré à la presse la présidente du Congrès, Shirley Rivera, du parti Vamos (au pouvoir), à l’issue d’une séance au cours de laquelle l’assemblée plénière a été informée de cette décision.

Les cinq députés de Semilla, dont le social-démocrate Bernardo Arevalo, ne pourront alors plus présider de commissions, ni participer à l’élaboration de l’agenda législatif. Lors de la prochaine législature Semilla disposera de 23 députés. Selon des avocats, la suspension de Semilla n’aura toutefois pas de conséquence sur l’entrée en fonction de Bernardo Arévalo.

« Cette résolution est absolument en dehors de tout cadre légal », a déclaré à la presse le président, à l’issue de la session. « Cela fait partie d’une série d’actions menées par ce régime corrompu […] qui sait que son modèle est définitivement terminé parce qu’il a perdu lors du scrutin », a déclaré le député Samuel Perez, du parti Semilla, lors d’une conférence de presse.

Les Etats-Unis au soutien du président élu

Dans un communiqué, l’Organisation des Etats américains (OEA) a estimé que la suspension de Semilla constituait une « interprétation abusive de la loi » sans « aucun fondement ou raison dûment démontrée ». Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel a déclaré mardi que l’UE était « profondément préoccupée par les tentatives persistantes de saper les résultats des élections par des actions juridiques et procédurales sélectives et arbitraires ».

Son homologue américain Antony Blinken a lui dénoncé « les actions continues de ceux qui cherchent à saper la démocratie guatémaltèque » et fustigé « les efforts déployés par le ministère public et d’autres acteurs pour suspendre le parti politique du président élu et intimider les autorités électorales ». Antony Blinken a par ailleurs assuré que les Etats-unis sont « aux côtés de nos partenaires de la communauté internationale et du peuple guatémaltèque pour nous opposer à ces efforts inacceptables, y compris l’utilisation des pouvoirs de poursuite contre ceux qui recherchent la transparence et la responsabilité ».