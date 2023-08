Le faux suspense n’aura pas duré longtemps. Le commandant en chef de la Garde républicaine, l’unité d’élite de l’armée du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a été nommé « président de la transition » par les militaires putschistes dans un communiqué lu à l’antenne de la télévision Gabon 24, ce mercredi.

« Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l’unanimité président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, président de la transition », a déclaré un officier en présence de dizaines d’officiers supérieurs et généraux, qui représentent tous les corps de l’armée gabonaise, selon le communiqué. La durée de la transition des militaires au pouvoir n’a pas été précisée.

La diffusion des médias français rétablie

Les putschistes ont aussi annoncé le rétablissement de la diffusion des médias francophones internationaux qui avaient été suspendus samedi soir, jour de l’élection présidentielle, ont annoncé les militaires dans un communiqué lu à la télévision nationale

Cette « interdiction provisoire de diffusion » visait exclusivement des médias francophones : France 24, RFI et TV5 Monde, auxquels il était « reproché un manque d’objectivité et d’équilibre ». Le général Oligui Nguema « ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des chaînes radios télévisées internationales », a annoncé un officier supérieur.