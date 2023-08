Jet de pierres et de briques ou appels malveillants, le Japon condamne ce mardi les actes anti-japonais. Tokyo impute ces incidents à la Chine, qui durcit le ton depuis début du rejet en mer des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Ces faits, incluant également une vague de harcèlement téléphonique ciblant des entreprises japonaises et des jets de pierre contre des écoles nippones en Chine, sont « extrêmement regrettables et inquiétants », a déclaré le ministre nippon des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi.

Il a également confirmé qu’une brique avait été lancée contre l’ambassade du Japon en Chine. Celle-ci, interrogée mardi sur ces informations, a confirmé qu’elles étaient « dans l’ensemble exactes ». « Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de manifestations ou de violences (…) Mais il y a quelques personnes, seules, qui ont, devant notre porte (…) fait ce que vous venez d’évoquer », a indiqué un porte-parole de l’ambassade.

« Assurer la sécurité des ressortissants japonais »

Ces individus ont été « interpellés » par les forces de sécurité chinoises postées devant l’ambassade, a précisé ce porte-parole. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a répété mardi que la Chine « protège toujours la sécurité et les droits et intérêts légitimes des étrangers dans le pays, conformément à la loi ».

La Chine s’est plainte formellement du « harcèlement » supposé contre ses représentations diplomatiques au Japon, a-t-il par ailleurs ajouté, après un commentaire en ce sens de l’ambassadeur de Chine. Lors d’une conférence de presse, Yoshimasa Hayashi a pour sa part exhorté mardi le gouvernement chinois « à prendre immédiatement les mesures appropriées, notamment en appelant ses citoyens à agir calmement pour éviter que la situation ne s’aggrave, et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des ressortissants japonais » en Chine.

« Susciter inutilement l’inquiétude de la population »

« Je vis en Chine et je suis inquiet parce que mes enfants vont dans une école japonaise », a commenté sur X (ex-Twitter) Taro, un expatrié japonais. Le Japon avait déjà convoqué lundi l’ambassadeur chinois à Tokyo pour protester contre la vague de harcèlement téléphonique en provenance de Chine que subissent depuis quelques jours des entreprises japonaises apparemment choisies au hasard.

Dimanche, le ministère japonais des Affaires étrangères avait appelé ses citoyens en Chine à être « prudents dans leurs discours et leur comportement. Ne parlez pas japonais inutilement ou trop fort ». Yoshimasa Hayashi a également appelé Pékin à « fournir des informations exactes sur l’eau traitée » de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, dont le rejet en mer a commencé jeudi dernier, « plutôt que de susciter inutilement l’inquiétude de la population en fournissant des informations dépourvues de tout fondement scientifique ».