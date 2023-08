Un nouveau soldat à terre. Le sergent Nicolas Mazier du commando parachutiste de l’air n° 10 a été tué lundi en Irak, selon un communiqué de l’Elysée. Son unité « appuyait une unité irakienne en opération antiterroriste », précise le palais présidentiel qui partage la « très vive émotion » du président de la République. « Il s’incline avec un profond respect devant le sacrifice de ce soldat, tombé au combat dans l’accomplissement de sa mission », poursuit le texte. C’est le troisième soldat tué en Irak au mois d’août.

Emmanuel Macron, en sa qualité de président, adresse à la famille du soldat et à ses proches « ses plus sincères condoléances et les assure de la solidarité de la Nation dans ces douloureuses circonstances. » « Il exprime également son soutien aux hommes et aux femmes de son unité et en particulier aux camarades du sergent Mazier blessés à ses côtés », ajoute le communiqué. « Le Président de la République tient à saluer le courage des militaires français engagés en Irak. Il réaffirme la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme aux côtés de l’Irak ».

Embuscade de l’Etat islamique

Selon une source sécuritaire irakienne à Kirkouk, lundi soir, une opération conjointe « des forces antiterroristes irakiennes et des militaires des forces françaises stationnées à la base K1 à Kirkouk ont essuyé une embuscade » de djihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans la province de Salahedine, dans le désert d’al-Aïth, frontalier de la province de Kirkouk. Des soldats français ont été blessés, a-t-elle ajouté, ainsi que trois membres du service antiterroriste irakien. Selon elle, les affrontements armés ont duré « plus de cinq heures ».

Deux autres soldats français ont été tués en Irak en août, l’un dans un accident et le second lors d’un « exercice opérationnel ». Quelque 600 militaires français sont déployés dans la région dans le cadre de l’opération Chammal, le volet français de l’opération de la coalition internationale Inherent Resolve contre le groupe Etat islamique, créée en 2014.