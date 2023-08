Une opération délicate. La deuxième phase du retrait des Casques bleus du Mali qui commence sera « extrêmement difficile » en raison du « calendrier serré » et des conditions sécuritaires et logistiques, a souligné lundi le patron de la mission de l’ONU dans le pays, El Ghassim Wane.

Suite à une demande de la junte malienne ayant pris tout le monde par surprise, le Conseil de sécurité de l’ONU a mis un terme immédiat le 30 juin à la mission de maintien de la paix au Mali (Minusma), prévoyant un retrait de ses quelque 13.000 militaires et policiers d’ici le 31 décembre 2023. Un retrait avec un calendrier et une complexité sans précédent.

Le coup d’Etat au Niger a un impact sur l’évacuation des Casques bleus

A ce jour, 1.096 Casques bleus avaient été rapatriés dans leurs pays respectifs. Mais l’ONU connaît des difficultés pour démanteler des camps compte tenu de l’insécurité et des conditions de transport. Un convoi de Casques bleus a ainsi mis « 51 heures pour parcourir 57 kilomètres ». Le coup d’Etat au Niger voisin « a également un impact sur notre plan de retrait qui repose sur l’utilisation des zones de transit de Cotonou et de Lomé », et donc nécessite de passer par le Niger, a noté le patron de la mission.

Sur le plan politique, « la mission continue à encourager les parties à parvenir à un accord pour éviter les incidents inutiles, dont les conséquences pourraient être considérables », a insisté son chef. Ce retrait intervient dans un contexte de « paralysie » de l’accord de paix de 2015, et alors que certains camps de la Minusma, qui doivent être remis aux autorités maliennes, sont convoités par l’ex-rébellion.