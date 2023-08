Il diffuse une chanson antivoile et finit derrière les barreaux. Le chanteur de pop iranien Mehdi Yarrahi a été arrêté lundi, près d’un an après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini, selon des médias officiels.

« A la suite de la diffusion d’une chanson illégale de Mehdi Yarrahi et au dépôt d’une plainte, ce dernier a été arrêté sur ordre du procureur de Téhéran », a indiqué l’organe de presse du pouvoir judiciaire, Mizan Online.

La veille, cette agence avait annoncé qu’une action en justice avait été engagée à cause de la diffusion de Rousarito, « une chanson illégale contestant les mœurs et coutumes de la société musulmane ». Le chanteur de 41 ans, qui habite à Téhéran, avait sorti vendredi ce morceau et son clip de trois minutes en faveur du « voile facultatif », en le dédiant aux « courageuses femmes iraniennes » qui ont participé au mouvement de contestation.

Un artiste qui soutient le mouvement de contestation

« Je suis le cauchemar de ce juge, ne pleure pas », avait réagi le chanteur dans un message sur Instagram après l’annonce de l’action en justice. Depuis la Révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes, qui doivent dissimuler les cheveux dans les lieux publics. De plus en plus de femmes apparaissent cependant tête nue dans les grandes villes depuis un an.

Né dans la province arabophone du Khouzestan, dans le sud-ouest, Mehdi Yarrahi soutient régulièrement sur son compte Instagram la contestation déclenchée en septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochait de ne pas avoir respecté l’obligation du voile.