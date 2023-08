Elles sont accusées d’avoir porté leur foulard islamique de façon incorrecte. Pour punir cette quinzaine de filles, un professeur d’une école d’Indonésie leur a partiellement rasé les cheveux, a indiqué ce lundi le directeur de l’établissement. Dans certaines régions conservatrices de l’archipel d’Asie du Sud-Est, qui compte la plus importante population musulmane au monde, les élèves doivent porter le hijab, qui fait partie de l’uniforme des écoles publiques.

Un enseignant du collège SMPN 1 dans la ville de Lamongan de la province de Java orientale a sanctionné 14 élèves musulmanes pour leur tenue jugée incorrecte en rasant une partie de leurs cheveux, selon Harto, le directeur de l’école. « Il n’y a pas d’obligation pour les élèves de porter le hijab mais on leur conseillait de porter des bonnets pour avoir une apparence correcte », a déclaré le directeur, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu’un nom.

« Des excuses aux parents »

Ces élèves qui ne portaient pas de bonnet avaient laissé dépasser une frange de leur voile. Après des protestations des familles, « nous avons présenté des excuses aux parents » , a-t-il précisé. L’enseignant a été suspendu et l’école va proposer une assistance psychologique aux enfants concernées, a ajouté le directeur.

Les associations de défense des droits humains ont appelé au licenciement de l’enseignant, dont l’identité n’a pas été révélée. « Le cas de Lamongan est probablement le pire cas d’intimidation vu en Indonésie », a souligné Andreas Harsono, collaborateur de Human Rights Watch en Indonésie. Dans un rapport de 2021, cette association de défense des droits humains rapporte que certaines élèves ont eu leur hijab coupé pour ne pas l’avoir porté selon les règles, tandis que d’autres ont eu de mauvaises notes ou ont été expulsées pour ne pas avoir porté le voile islamique.

La Cour suprême et le voile islamique

Le cas d’une élève chrétienne forcée par son école à porter le voile dans la région de l’ouest Sumatra avait été rapporté par les médias et décrite comme un exemple parmi d’autres. Le gouvernement indonésien a réagi en publiant en 2021 un décret permettant aux élèves et aux adultes des écoles publiques de choisir leur tenue et interdisant aux écoles de rendre obligatoire le voile islamique.

Mais la Cour suprême a annulé le texte peu après, estimant qu’il n’était pas conforme au droit. L’Indonésie reconnaît six religions officiellement mais les défenseurs des droits humains s’inquiètent de la progression de l’intolérance religieuse dans le pays.