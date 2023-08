Catastrophe près de Bucarest, en Roumanie, ce samedi. Deux explosions dans une station de gaz liquéfié ont fait un mort et 57 blessés, selon un nouveau bilan.

39 blessés sont des pompiers qui intervenaient déjà sur le site de cette station de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Crevedia, au nord de la capitale, selon le gouvernement. Au moins huit blessés souffrent de brûlures graves, selon des responsables médicaux. « Nous avons transféré deux pompiers et deux civils à l'étranger (pour être soignés) et d'autres suivront », a annoncé le chef du département de secours Raed Arafat dans un communiqué. Ces blessés ont été emmenés en Italie et en Belgique, selon le ministère roumain de la Défense.

Le chef de l’Etat déplore une « tragédie »

Plus de vingt véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux, et la population a été évacuée dans un rayon de 700 mètres, a déclaré l’Inspection pour les situations d’urgence.

Le président roumain, Klaus Iohannis, a déploré sur Facebook une « tragédie » et d’ores et déjà réclamé une enquête. Les raisons de ces explosions n'étaient pas encore connues, mais une enquête est en cours. « Nous savons que la station n'était pas en service, et n'avait pas d'autorisation pour fonctionner », a déclaré Raed Arafat.