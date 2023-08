Il est désormais le prisonnier « P01135809 ». Donald Trump, 1m90, 98kg (selon sa déclaration), cheveux blond vénitien, a été soumis jeudi à un enregistrement dans les registres d’une prison d’Atlanta, comme n’importe quel justiciable. L’ancien président américain, inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020, également eu droit à l’infamant rituel du « mugshot », la prise de la photo d’identité judiciaire, une première dans l’histoire des Etats-Unis.

Sur le tarmac, il a dénoncé un « simulacre de justice » et une « ingérence électorale » de la part des autorités de l’Etat de Géorgie qui l’ont inculpé. « Je n’ai rien fait de mal » en remettant en cause les résultats de la présidentielle américaine de 2020 remportée par Joe Biden, a assuré le milliardaire candidat à la Maison Blanche, qui a été remis en liberté après avoir versé une caution de 200.000 dollars.

Il n'a pas attendu pour capitaliser, avec un email de lever de fonds promettant un t-shirt avec sa photo historique imprimée pour une donation de 47 dollars, accusant « l'Etat profond » de tenter de faire de lui « l'ennemi numéro 1 ». Puis Donald Trump a fait son grand retour sur Twitter/X, deux ans et demi après l'assaut du Capitole, promettant de ne « jamais capituler ».

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023



« Mugshots » viraux

L’ancien locataire de la Maison Blanche a été précédé ces derniers jours dans cet établissement surpeuplé et notoirement insalubre, guetté par les médias du monde entier, par plusieurs de ses 18 co-accusés. Tous ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection de 2020, remportée dans cet Etat clé par l’actuel président démocrate Joe Biden.

Ceux qui ont déjà poussé la porte de la prison, comme l’ex-avocat de Donald Trump Rudy Giuliani, ont vu leur passage immortalisé et leur « mugshot » circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes digitales. En revanche, Donald Trump n’est pas monté sur la balance pour gagner du temps. Le poids listé est donc déclaratif et semble généreux à 98 kilos, alors l’ancien président pesait, selon sa visite médicale, 110 kilos en 2018.

Avant cet enregistrement imposé, Donald Trump a officiellement changé jeudi le chef de son équipe d’avocats en Géorgie. Aucune explication n’a été fournie au remplacement de Drew Findling par Steven Sadow, un ténor du barreau d’Atlanta, tous deux habitués à défendre des célébrités.

Mais Steven Sadow a par le passé critiqué la loi sur la délinquance en bande organisée utilisée par la procureure pour inculper solidairement les 19 accusés, et qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison. Les prévenus ont jusqu’à vendredi midi pour se présenter aux autorités. Ils devraient revenir à Atlanta, cette fois au tribunal, la semaine du 5 septembre, vraisemblablement pour annoncer s’ils plaident coupable ou non.

Quatre inculpations en six mois

Les déboires judiciaires s’accumulent pour l’ancienne star de la télé-réalité, inculpée au pénal pour la quatrième fois en moins de six mois. Le septuagénaire est accusé à New York de paiements suspects à une ancienne actrice de films X, et par la justice fédérale de pressions électorales lors de la présidentielle de 2020 ainsi que de gestion négligente de documents confidentiels.

L’ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires. Mais, c’est tout le paradoxe, chaque rebondissement lui rapporte aussi des millions de dollars en dons de campagne, versés par des trumpistes convaincus qu’il est victime d’une « chasse aux sorcières » manigancée par l’administration Biden pour l’écarter de la présidentielle.

Illustration de la drôle de campagne dans laquelle l’ancienne star de la télé-réalité est lancée, ce passage de Donald Trump en Géorgie intervient au lendemain du premier grand rendez-vous de la présidentielle de 2024, le débat des primaires républicaines, organisé dans le Wisconsin, qu’a snobé l’ancien président, préférant accorder une interview à Tucker Carlson sur X (ex-Twitter).