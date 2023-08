Un étudiant suspecté d’être l’auteur de coups de couteau a été arrêté en Norvège. Deux enseignants ont été poignardés, l’un grièvement et l’autre plus légèrement, ce jeudi dans un bâtiment de l’université d’Oslo, a annoncé la police norvégienne. Les circonstances et les causes de cette agression ne sont pas encore claires à ce stade.

Alertée d’une possible attaque à l’arme blanche, la police « a pris le contrôle de l’auteur et de deux victimes », a indiqué le chef des opérations, Kristian Bjørberg, lors d’un point de presse. « La relation [entre eux] semble être celle entre des enseignants et un étudiant », a-t-il ajouté.

L’une des victimes en état « critique »

Deux couteaux ont été saisis sur place. Selon un responsable des urgences médicales, l’une des victimes est dans un état « critique » et a été hospitalisée. L’autre a été plus légèrement blessée.

Rarissime en Norvège, l’incident s’est produit dans les murs de l’Institut du monde du travail, rattaché à l’université d’Oslo. Aucun autre détail n’a été fourni sur les victimes et leur agresseur.