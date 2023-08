Deux semaines après les incendies sur l’île de Maui, dans l’Etat d’Hawaï, les théories se multiplient sur Internet. Considérés comme les incendies les plus meurtriers des Etats-Unis, les feux ont fait au moins 115 morts, selon un dernier bilan provisoire.

Depuis, sur les réseaux sociaux, les internautes cherchent des explications à ces incendies. Y a-t-il eu une volonté de détruire certaines habitations plus pauvres ? Un projet secret de « ville intelligente » ? 20 Minutes démêle quelques-unes de ces théories fausses ou inexactes.

Des cibles choisies par un feu sélectif ?

D’après plusieurs vidéos virales sur TikTok, X ou Facebook, les incendies à Hawaï seraient dus à une technologie bien spécifique qui pourrait expliquer l’existence d’un feu sélectif. Filmées en vue aérienne, les images montrent des quartiers détruits quand d’autres ont été épargnés. Pour les internautes, ces demeures seraient celles des célébrités, voire des millionnaires. Un post, partagé près de 3.500 fois sur X, soutient que le feu « s’est arrêté devant les villas des millionnaires ».

Mais outre le fait qu’on ne sait pas à qui appartiennent ces maisons, des hypothèses plus vraisemblables peuvent expliquer pourquoi certaines ont pu échapper au feu. Un cas en particulier a été commenté comme dans cette séquence de RadioQuébec.TV, une chaîne qui relaie des théories complotistes, et qui a été partagée près de 8.000 fois sur Facebook. Une maison au toit rouge apparaît sans dommage alors que le paysage autour est calciné (comme le montre ci-dessus la photo prise par l’AFP). Les images utilisées par RadioQuébec.TV ressemblent à celles filmées par un drone d’un agent immobilier d’Hawaï, qui les a partagées sur son compte YouTube (et qui diffuse aussi les théories sur une arme à énergie dirigée). On peut reconnaître la maison à partir de 6 min 35.

Honolulu Civil Beat, un média d’investigation d’Hawaï, a retrouvé les propriétaires de cette « maison miraculée ». Loin des théories « de feu sélectif » ou « d’arme à énergie dirigée » sur les réseaux sociaux, plusieurs facteurs - ainsi que de la chance - pourraient expliquer pourquoi le feu ne l’a pas détruite. Tom et Dora Millikin ont acheté cette maison en 2021 et l’ont rénové eux-mêmes, avec l’aide d’un charpentier local, explique le média. La maison est fabriquée en bois de séquoia de Californie, connu pour sa résistance au feu, la toiture avait été remplacée par un toit en acier de qualité commerciale, « ce qui peut offrir une meilleure protection en cas de braises enflammées volantes », souligne le média. Mais cela peut rester insuffisant pour empêcher une maison de prendre feu.

Un facteur en particulier est mis en avant par Michael Wara, directeur du programme climat et politiques énergétiques de l’institut pour l’environnement de l’université de Stanford en Californie, interrogé par le média. D’après lui, ce qui a pu faire la différence, c’est le fait que l’aménagement paysager avait aussi été arraché et remplacé par des pierres sur environ un mètre près de la maison pour éviter, à l’origine, des dégâts causés par les termites ou des eaux de ruissellement.

« Ce que les spécialistes des incendies de forêt appellent la zone zéro ou la zone d’allumage des braises est en quelque sorte un facteur clé pour déterminer si les maisons brûlent ou non », a souligné le chercheur auprès d’Honolulu Civil Beat. Il est très important que rien de combustible ne soit situé dans une zone d’1,5 m autour d’une maison (clôture en bois, buisson, herbe sèche, etc.), indique le média, ce qui a aussi été montré par des recherches menées sur des milliers de maisons qui ont brûlé en Californie. Michael Wara conseille d’enlever les aménagements paysagers et d’installer des allées en pierre ou en granit pour protéger les maisons des feux.

La conséquence « d’une ville intelligente » ?

Et si ces incendies étaient liés à des ambitions bien plus troubles de l’Etat ? Sur X (ex-Twitter), dans une vidéo publiée le 15 août et vue 38.000 fois depuis, une femme témoigne face caméra des ambitions cachées du gouvernement d’Hawaï : tout reconstruire et faire de l’île de Maui la première ville intelligente qui serait gouvernée par l’Intelligence artificielle (IA). Un congrès aurait même été organisé en janvier dernier au cours duquel « un projet de refonte totale de la ville en smart city » a été présenté.

Une conférence a bien été organisée à l’occasion de la 56e édition de la Conférence internationale d’Hawaï sur les sciences des systèmes (HICSS), du 3 au 6 janvier 2023, mais celle-ci a lieu chaque année. Elle a pour but de « présenter la recherche sur les systèmes informatiques dans le domaine de la science de l’information et de la technologie de l’information », explique le résumé de l’événement. « La création de villes intelligentes est un domaine de recherche depuis plusieurs années maintenant », souligne le site. Cependant, si le programme présente de nombreuses innovations et recherches autour des villes intelligentes, aucune n’est réellement axée autour de Maui.

La présence d’une arme à énergie dirigée ?

Plus largement, la question des smarts cities fait référence à une autre théorie, celle de l’attaque à l’énergie « dirigée vers les gens de Maui », souligne une publication partagée près de 8.000 fois sur Facebook. Le but serait de voler les « terres hawaïennes sacrées » afin de faire de la place à ces nouvelles « villes intelligentes »… Une théorie qui avait déjà vu le jour lors des incendies ravageurs de 2019 en Australie.

Les armes à énergie dirigée existent bien et sont « des armes capables de propager un faisceau d’ondes électromagnétiques vers une cible », d’après le Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R). « Les armes à énergie dirigée sont un système capable de transmettre dans une direction voulue une énergie sans intermédiaire macroscopique et conçu pour générer sur une cible des effets susceptibles de perturber son fonctionnement ou de la neutraliser », ajoute un rapport d’information de l’Assemblée nationale, publié en 2023. Mais d’après ce dernier, les armes à énergie seraient surtout « prometteuses » face aux petits drones qui deviennent de plus en plus difficiles à contrer.

Pourquoi 106 morts pour 150.000 habitants ?

Actuellement, les médias américains et les autorités d'Hawaï font état de 106 morts. Or, d’après des internautes, « cette île a plus de 150.000 habitants, c’est la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaï, avec une superficie de 1.902 km2 ». En réalité, c’est la ville de Lahaina qui a été en majorité touchée et elle compte près de 12.000 habitants.

Comme nous l’avons précisé plus tôt, au moins 115 personnes ont été tuées et 388 sont portées disparues, selon le dernier bilan provisoire daté du 26 août. Mais compter le nombre de blessés et corps inanimés n’est pas aisé après un incendie de cette ampleur. « Nous recoupons toutes les listes afin de pouvoir déterminer qui est toujours vraiment porté disparu », avait annoncé l’agent spécial Steven Merrill en conférence de presse.

Une liste officielle de nom a été publiée par le FBI jeudi 25 août. Pourtant, la police fédérale avait expliqué un peu plus tôt dans la semaine recenser encore 1.100 disparus. L’AFP n’a pas obtenu d’informations claires pour expliquer cette baisse. Il faut donc encore attendre pour connaître le bilan définitif de ces incendies.