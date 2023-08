L’événement devait avoir lieu ce lundi. Alors que l’ensemble des liaisons aériennes a repris depuis plusieurs années partout dans le monde, la Corée du Nord s’apprêtait à rouvrir sa frontière ce lundi avec un premier vol commercial depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Après plus de trois ans d’attente, la compagnie aérienne Air Koryo a finalement annulé le vol en direction de Pékin (Chine) en dernière minute, après deux heures de retard. La compagnie aérienne n’a donné aucune explication à cette annulation. Pékin avait pourtant annoncé qu’il avait « approuvé les plans de vols de la compagnie nord-coréenne Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang ».

La Corée du Nord a été en 2020 le premier pays à boucler ses frontières, au moment où en Chine voisine étaient recensés les premiers cas d’un mystérieux virus qui allait causer la pandémie de Covid-19. Pyongyang maintient depuis ses frontières fermées, hormis de rares exceptions.

Après trois ans d’isolement pour cause de Covid, les signes d’une possible réouverture prochaine des frontières nord-coréennes se multiplient. Le mois dernier, des responsables russes et chinois ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang, les premiers étrangers à pouvoir se rendre en Corée du Nord depuis des années. La Corée du Nord a par ailleurs envoyé depuis la Chine la semaine dernière des athlètes à une compétition de taekwondo au Kazakhstan. Ils sont les premiers sportifs à avoir été aperçus en dehors du pays.

Selon le site spécialisé sur la Corée du Nord NK News, Air Koryo doit effectuer deux vols dans les prochains jours entre Vladivostok (Russie) et Pyongyang.