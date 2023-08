Un petit chèque de 830 millions de dollars. Ce lundi, l’Australie a annoncé une importante commande d’armement aux Etats-Unis avec l’achat de 200 missiles de croisière Tomahawk aux Américains.

Le gouvernement australien a entamé une refonte militaire majeure, s’offrant des capacités de frappe à longue portée dans l’objectif de contrer la puissance militaire croissante de la Chine.

« Assurer la sécurité des Australiens »

Les missiles Tomahawk, d’une portée de plus de mille kilomètres, seront transportés par les destroyers de la classe Hobart de la marine australienne. Ils ont aussi vocation à être utilisés par les sous-marins nucléaires acquis par l’Australie dans le cadre du pacte militaire AUKUS, signé entre Canberra, Londres et Washington. « Nous investissons dans les capacités dont notre force de défense a besoin pour tenir nos adversaires en échec loin de nos côtes et assurer la sécurité des Australiens dans le monde complexe et incertain dans lequel nous vivons aujourd’hui », a déclaré dans un communiqué le ministre de la Défense, Richard Marles.

Canberra a déclaré en janvier avoir en outre accepté une offre des États-Unis pour la fourniture de roquettes HIMARS, le système d’artillerie mobile utilisé notamment par l’armée ukrainienne.

Washington a récemment annoncé qu’il aiderait l’Australie à construire sa propre industrie de fabrication de missiles, dans le but de raccourcir les chaînes d’approvisionnement perturbées par la guerre en Ukraine.