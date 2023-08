Les incendies continuent d’avancer dans le nord-est de la Grèce près de la ville portuaire d’Alexandroupolis pour la deuxième journée consécutive en raison notamment des vents à 7 Beaufort, ont déclaré dimanche les autorités.

« Pour la deuxième journée consécutive, les pompiers, les volontaires, l’armée, la police et les autorités locales mènent une grande bataille contre le feu à Alexandoupolis », a déclaré le ministre de la Protection civile et de la Crise du climat, Vassilis Kikilias.

L’île d’Eubée à risque

« Les prévisions des risques d’incendie placent en alerte rouge lundi l’île d’Eubée, l’Attique, la Béotie, l’Argolide et Corinthe », a prévenu le ministre. « Je vous prie d’être prudents ». Les pompiers ont combattu 53 feux de forêt au cours des dernières 24 heures, selon les autorités.

Le plus important d’entre eux avance maintenant au sud-est du village de Loutros et en direction de Monastiraki et de Doriko, selon les mêmes sources. Les pompiers tentent d’empêcher que le feu n’atteigne un centre de secours d’animaux près de Doriko, a déclaré à Open TV l’un de leurs porte-parole, Giannis Artopios.

20.000 personnes évacuées de Rhodes en juillet

Samedi, plusieurs villages avaient dû être évacués. En Grèce, en pleine canicule, un incendie, déclenché le 18 juillet et attisé par des vents forts, avait ravagé en dix jours près de 17.770 hectares dans le sud de Rhodes, une île très touristique de la mer Egée (sud-est).

Environ 20.000 personnes, surtout des touristes, avaient dû être évacuées. Le pays a connu fin juillet la plus grande vague de chaleur pour un mois de juillet avec des températures de plus de 40°C dans de nombreux endroits, selon l’Observatoire national d’Athènes. De multiples incendies se sont alors déclarés, en particulier sur une autre île très touristique, Corfou (nord-ouest), d’où quelque 2.500 personnes avaient dû être évacuées.