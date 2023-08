Les Tunisiens vont-ils bientôt pouvoir vivre un peu mieux ? Un accord pour réapprovisionner en farine le circuit des boulangeries non étatiques tunisiennes a été trouvé, ce qui constitue un début de solution face à une pénurie de pain à bas prix qui s’était aggravée ces deux dernières semaines, a-t-on appris dimanche de sources du secteur.

Il existe deux circuits pour la fourniture de pain : le premier, formé de 3.737 magasins, bénéficie de farine subventionnée fournie par l’Etat, le deuxième est celui des « boulangeries modernes » (1.500 à 2.000 commerces libres) qui avaient droit depuis une dizaine d’années et jusqu’à début août, à un quota limité de ce type de farine qu’ils payaient trois fois plus cher.

Des queues devant les boulangeries semi-étatiques

Après un sit-in de protestation le 7 août, qui avait suivi l’adoption le 1er août d’un décret privant les « boulangeries modernes » de la farine subventionnée pour la dévier vers le réseau semi-étatique, celles-ci ne recevaient plus aucune farine ni semoule de l’Etat, qui centralise tous les approvisionnements en Tunisie. Au total, « 90 % des 1.443 affiliés » du groupement, employant près de 20.000 salariés avaient dû fermer leurs portes, selon Salem Badri, ce qui avait fait s’allonger encore plus les queues devant les boulangeries semi-étatiques, devenues les seules à vendre du pain.

En #Tunisie, scène quotidienne qui atteste de la crise du pain que traverse le pays. Moins de boulangeries ouvertes, des récoltes de blé insuffisantes et les conséquences de la guerre en Ukraine sur les exportations… #Tunisia pic.twitter.com/s97alZnYW1 — Delphine Bancaud (@bancaud1) July 30, 2023



« Il a été décidé de reprendre l’approvisionnement des boulangeries non subventionnées en farine et semoule à compter du 19 août » après qu’elles se sont engagées « au respect des lois relatives à la production et à la vente du pain », a indiqué le ministère du Commerce.

Le manque de céréales se fait sentir

Après cette décision, le président du groupement des boulangeries modernes de Sfax (centre-est), Salem Badri, a annoncé à l’AFP « l’annulation d’un sit-in prévu lundi » devant le ministère du Commerce à Tunis. En outre, selon Salem Badri, à partir de lundi, des discussions vont reprendre avec les autorités pour permettre aux boulangeries modernes de recommencer la production de pain subventionné mais sur « la base des critères fixés par le président Kais Saied ».

Selon divers économistes, plus que par la spéculation, la crise du pain s’explique par un manque de céréales, et donc de farine, parce que la Tunisie, très endettée et à court de liquidités, ne parvient pas à en acheter suffisamment sur le marché international.