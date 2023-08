C’était « the place to be ». A Himley, petit village à l’ouest de Birmingham, la « Crooked House », un pub incliné du XVIIIe siècle était devenu depuis des années une attraction locale. Même pour un visiteur sobre, ce pub du centre de l’Angleterre, incliné à 15 degrés, avec une extrémité enfoncée de plus d’un mètre dans le sol par rapport à l’autre, semblait pouvoir s’effondrer d’une minute à l’autre.

En 260 ans, ce pub a été un vrai lieu de vie pour les habitants de Himley. Mais la crise économique est arrivée, et le mois dernier, l’établissement historique a été vendu. Pire, il a été détruit par les flammes une semaine plus tard. De quoi susciter l’émoi national.

Face à cet enchaînement très suspect, la police - et les journaux anglais - enquêtent mais en attendant, des bulldozers ont rasé ce qui restait du pub. Face au tollé, les autorités locales répètent qu’elles n’avaient donné leur autorisation que pour sécuriser le bâtiment. Mais le mal est fait.

Une « tragédie absolue »

Pour Paul Ainsworth, du groupe Camra, la perte du « Crooked House », un lieu « unique » et « étonnant », est une « tragédie absolue ». Mais même si les appels à la reconstruction aboutissent, le lieu ne sera « plus jamais le même, car son atmosphère unique provient de son âge et de son histoire », insiste-t-il auprès de l’AFP.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Rishi Sunak, le groupe a dénoncé la semaine dernière « l’achat prédateur et le démembrement des pubs historiques ». Les pubs, qui sont au cœur de la vie britannique depuis des siècles, sont en difficulté depuis de nombreuses années en raison de l’évolution des habitudes de consommation. Plus récemment, la pandémie et l’envolée des prix ont eu un effet dévastateur.

« More Than a Pub »

Après la vente de la « Crooked House », des milliers de personnes ont signé une pétition en ligne appelant à sa sauvegarde. Certains ont même placé des fleurs et des pancartes dans les décombres du pub. « More Than a Pub » (Plus qu’un pub), pouvait-on lire dans les hommages.

Paul Turner, à l’origine de la pétition, a fait valoir qu’un tel pub, bien géré, pourrait « attirer des visiteurs du monde entier ». A 58 ans, il s’est dit « dévasté » par l’incendie, ajoutant que le lieu avait fait « partie de (son) enfance ». Paul Ainsworth espère que les autorités ordonnent la reconstruction du pub, ouvrant ainsi la voie à une sorte de reprise en main par la communauté locale.