Le triple féminicide avait ébranlé le Canada en 2015. En une matinée, Basil Borutski avait tué trois femmes - Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et Nathalie Warmerdam. Une enquête a été ouverte l’été dernier afin de déterminer les circonstances qui ont permis au meurtrier de traquer puis tuer ses victimes. En réponse aux 86 recommandations émises par le jury de l’enquête, appelant notamment à une réforme radicale en matière de féminicide, le nouveau ministre de la justice canadien a publié une lettre datée du 14 août, dont le Guardian a dévoilé le contenu ce mercredi.

Pour le ministre et procureur général, Arif Virani, y décrit la violence sexiste comme une épidémie qui « n’a pas sa place dans notre pays ». Des mots forts qui font écho au refus, fin juin, par le gouvernement de l’Ontario de déclarer officiellement que la violence entre partenaires intimes était une épidémie.

Criminaliser le contrôle coercitif

Par ailleurs, « le ministre indique également que le Canada a l’intention de criminaliser le contrôle coercitif, une forme de violence entre partenaires intimes visant à isoler, intimider et contrôler les victimes », rapporte le Guardian. « Je salue les recommandations du jury et je suis d’accord pour dire qu’il faut faire plus pour protéger contre la violence des partenaires intimes », a encore écrit le ministre canadien.

« Je pense qu’il est vraiment important qu’ils aient parlé d’épidémie », a réagi auprès du quotidien britannique Pamela Cross, qui était témoin expert lors de l’enquête. « Pour les Ontariens qui s’intéressent à cette question, le refus du gouvernement provincial de mettre en œuvre cette première recommandation - qualifier la violence entre partenaires intimes d’épidémie - a vraiment été ressenti comme une gifle et une insulte à toutes les personnes touchées », a-t-elle ajouté.