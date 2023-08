Le tragique bilan du glissement de terrain en Géorgie continue de grimper. Survenue le 3 août dans une région montagneuse du nord-ouest du pays, cette catastrophe a fait 26 morts selon les derniers chiffres mardi du service des urgences du ministère de l’Intérieur.

Des opérations de recherche sont toujours en cours pour tenter de retrouver sept personnes portées disparues, selon la même source. Un précédent bilan officiel, fourni le 5 août, faisait état de 16 morts.

Des recherches dans le lit des rivières

Le drame s’est produit après plusieurs jours de pluies torrentielles non loin d’un hôtel de la région de Ratcha à Chovi. Cette petite station balnéaire au confluent de deux rivières est célèbre pour ses vastes forêts et ses sources d’eau minérale où des chalets, des lignes électriques, des routes et des ponts ont alors été endommagés.

Sur des images fournies par le ministère de l’Intérieur, on peut voir des secouristes manœuvrant des excavatrices pour déplacer de la terre séchée. Ils effectuent leurs recherches à la fois à l’épicentre du glissement de terrain et dans le lit des rivières à proximité. Les fortes précipitations et les inondations sont assez courantes en Géorgie, où les pentes abruptes présentent un risque de telles catastrophes.